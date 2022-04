https://mundo.sputniknews.com/20220402/argentina-critica-que-el-reino-unido-actue-como-si-la-disputa-por-las-malvinas-estuviese-resuelta-1123935041.html

Argentina critica que el Reino Unido actúe como si la disputa por las Malvinas estuviese resuelta

A 40 años del conflicto armado entre el Reino Unido y Argentina por las Islas Malvinas, el canciller argentino, Santiago Cafiero, ha recordado que la búsqueda... 02.04.2022

En una columna de opinión para The Guardian, el jefe de la diplomacia argentina subrayó que era "incomprensible" que el trato del Reino Unido a su nación se pareciera al que se le da a un país que viola las normas básicas de derechos humanos.Agregó que antes de los hechos de 1982 hubo al menos 16 años de negociaciones sobre el fondo de la soberanía de las islas y pretender ahora que la disputa no existe o que no crea obstáculos en la relación bilateral es "ingenuo"."Los dos gobiernos comparten valores fundamentales y una visión de un orden mundial basado en reglas. Y, sin embargo, en la agenda del Atlántico Sur, nos comportamos como si el conflicto hubiera ocurrido ayer", criticó.El diplomático señaló que Argentina no representa una amenaza para ningún otro país y que la búsqueda de su reclamo de soberanía histórica, como lo establece la constitución nacional, está condicionada a que se lleve a cabo pacíficamente.Además, se preguntó por qué aún no había respuesta del Reino Unido a las propuestas de su gobierno, como el restablecimiento de los vuelos regulares entre Malvinas y Argentina.“Más vuelos significan más comercio, más turismo y más diálogo, como lo hemos tenido en el pasado”, dijo.Otro tema que abordó Cafiero fue el progreso realizado por los veteranos, isleños y el Comité Internacional de la Cruz Roja para ayudar a identificar los cuerpos de la mayoría de los soldados argentinos desconocidos que cayeron durante las 10 semanas de conflicto."Hemos avanzado mucho en los últimos 40 años en materia humanitaria, identificando los restos de soldados argentinos que cayeron en las islas durante el conflicto y allí están sepultados: gracias a la intermediación neutral del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), pudimos identificar los restos de más de 120 excombatientes argentinos y dar respuesta a sus familiares, luego de tantos años de incertidumbre", concluyó.El mes de febrero, el presidente argentino, Alberto Fernández, y su homólogo chino, Xi Jinping, sostuvieron una reunión donde se abordó el reclamo de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Tras la reunión, China reiteró su apoyo a la solicitud argentina de ejercer plenamente su soberanía sobre la cuestión de las Islas Malvinas y reanudar las negociaciones lo antes posible de conformidad con las resoluciones pertinentes de la ONU para resolver la disputa pacíficamente.Esto fue rechazado por la secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, quien rechazó el cuestionamiento sobre la soberanía de las Malvinas.Argentina vincula su reclamo a una herencia de la corona española cuando obtuvo la independencia en 1816. Mientras que el Reino Unido argumenta que se había asentado en las islas antes de que existiera Argentina.Las Islas Malvinas están ocupadas por el Reino Unido desde 1833.Desde entonces, Buenos Aires y Londres mantienen un litigio por la soberanía de la región, lo que llevó a que en abril de 1982 la Junta Militar argentina, liderada por el general Leopoldo Galtieri (1981-1982), intentara recuperar las Islas Malvinas a través de una ofensiva contra el Reino Unido que gobernaba Margaret Thatcher (1979-1990).La guerra culminó el 14 de junio con la derrota del país sudamericano y con casi 1.000 muertos entre ambos bandos solo durante el conflicto armado.Ambos países retomaron sus relaciones diplomáticas en febrero de 1990, durante la administración del entonces presidente argentino Carlos Menem (1989-1999).

