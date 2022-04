Alberto Núñez Feijóo es elegido como nuevo líder del Partido Popular de España

https://mundo.sputniknews.com/20220402/alberto-nunez-feijoo-es-elegido-como-nuevo-lider-del-partido-popular-de-espana-1123933329.html

MOSCÚ (Sputnik) — El Partido Popular (PP), primera fuerza de la oposición en España, eligió como su nuevo líder a Alberto Núñez Feijóo, que será el candidato... 02.04.2022, Sputnik Mundo

Feijóo era el único candidato en el XX Congreso del PP, celebrado en Sevilla. Este cónclave fue convocado para buscar un sucesor a Pablo Casado, forzado a salir tras protagonizar una crisis interna por su rivalidad con la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra quien ordenó una investigación por presunta corrupción.El nuevo líder del PP fue elegido con el voto a favor de 2.619 compromisarios, lo que supone el 98,35% de los votos válidos emitidos en el congreso de Sevilla.Tras el fallido intento de renovar la formación con un líder más joven —Casado fue elegido en 2018, cuando tenía 37 años— Alberto Núñez Feijóo tomará las riendas del Partido Popular a los 60 años, avalado por la consecución de cuatro mayorías absolutas en la comunidad autónoma de Galicia, su tierra natal, donde preside el gobierno regional desde 2009.Aunque se le presupone una posición más centrada y dialogante que a su predecesor, —cuyo mandato estuvo marcado por los exabruptos verbales, la confrontación constante frente al Gobierno de Pedro Sánchez y el acercamiento con la extrema derecha de VOX—, Feijóo es sobre todo un líder pragmático, por lo que cabe esperar de él una estrategia variable en función de los escenarios que se le presenten."No vengo a insultar"En su primer discurso como líder del PP, Feijóo intentó remarcar ese perfil dialogante, afirmando que su intención es mostrarse como una alternativa al Gobierno de coalición de izquierdas que componen PSOE y Unidas Podemos, pero subrayando que lo hará "con responsabilidad y sosiego".Feijóo sintetizó esas dos ideas con uno de sus lemas más repetidos en las últimas semanas: "Yo no vengo a insultar al presidente del Gobierno, vengo a ganarle".En esa línea, prosiguió afirmando que desplegará un "proyecto de entendimiento interno para España" y que tratará de "tender puentes con los que no piensan igual". De forma velada, llegó incluso a hacer guiños a la posibilidad de pactos de gran coalición con el PSOE, afirmando que su aspiración "no es liderar un bloque de unos partidos contra otros, sino ofrecer un Gobierno que represente a la mayoría de españoles".Uno de los principales retos de su mandato será hacer frente al auge de VOX. Sin embargo, en su discurso no hizo ninguna referencia directa a la formación ultraderechista, limitándose a decir que tratará de ensanchar su partido y que no se reconoce en quienes pretenden participar en política "debilitando la convivencia y erosionando las instituciones democráticas".

