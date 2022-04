https://mundo.sputniknews.com/20220401/venezuela-el-swift-y-el-nuevo-orden-mundial-1123869529.html

Venezuela, el SWIFT y el nuevo orden mundial

Venezuela, el SWIFT y el nuevo orden mundial

Desde finales de febrero pasado, cuando Rusia dio inicio a la operación militar especial en Ucrania, se instaló en las noticias de la prensa mundial el sistema de pagos SWIFT —acrónimo en inglés para la Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales—, la red global para la realización de operaciones financieras entre bancos de diferentes países y manejada por Estados Unidos y las principales potencias de Occidente.El motivo de su aparición diaria en los medios fue el anuncio de la desconexión a esta plataforma de un conjunto de bancos rusos, como parte de la batería de sanciones aplicadas contra Moscú por EEUU y la UE.Sanciones y aislamientoEl SWIFT es una red global de usuarios, bancos y plataformas financieras que permiten transportar y validar los pagos que hacen las personas naturales y jurídicas de un país a otro.Creada en 1973, en Bélgica, esta plataforma es parte de la Arquitectura Financiera Internacional (AFI), que es el producto de los acuerdos que se hicieron luego de la Segunda Guerra Mundial en Bretton Woods que impusieron una nueva lógica financiera internacional, contextualiza en diálogo con Sputnik el economista Ingerzon Freites.Este miércoles 30 de marzo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, condenó las sanciones impuestas por EEUU que le impiden a su país operar con normalidad en el sistema financiero internacional y denunció la exclusión de Venezuela del sistema SWIFT.El mandatario venezolano agregó que se debe ir avanzando hacia un nuevo sistema que no sea utilizado como mecanismo de chantaje político."Una moneda de cambio internacional no debe ser utilizada para chantaje en lo político, tiene que ser una moneda con estabilidad, que pueda soportar cualquier circunstancia de conflicto mundial, sea la que sea, y se respete, y en donde todos los países del mundo tengan acceso por igual, debe ser un sistema monetario nuevo", afirmó Maduro.El peso del dólar frente a otras monedasPor su parte, el profesor de Economía Política Jorge Pérez Mancebo explica en entrevista con Sputnik que el control sobre las operaciones bancarias internacionales por parte de EEUU se debe a que el dólar aún es la moneda más utilizada en las transacciones y, por lo tanto, la mayoría de las operaciones entre distintas monedas deban pasar por bancos en el país norteamericano, que tiene la mayor cantidad de entidades financieras asociadas."El SWIFT es una comunidad que tiene decenas de miles bancos asociados a nivel mundial, transa miles de millones de dólares todos los días y, prácticamente más del 80% de las transacciones bancarias e interbancarias que se hacen en el planeta se hacen bajo esta plataforma", señala Pérez Mancebo.Sin embargo, este profesor de la Universidad Central de Venezuela recuerda que China y Rusia ya han avanzado en la constitución de sistemas de conexión interbancaria similares a SWIFT que ya operan más del 10% de las transacciones interbancarias totales en el mundo.Hacia un nuevo orden mundialLa exclusión de los bancos rusos para para pagar por medio del esquema SWIFT puso en evidencia la necesidad de alternativas frente al poder del dólar. El economista Juan Carlos Valdéz, consultado por Sputnik, detalló que el sistema creado por China todavía depende del sistema SWIFT; no así el mecanismo creado por Rusia, que es menos dependiente de la red interbancaria hegemonizada por EEUU."Si bien se puede decir que ahora el SWIFT tiene un relativo monopolio sobre la red financiera mundial, ya le salieron competidores", agregó Valdéz.El experto considera que el llamado realizado por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, acerca de la necesidad de construir un nuevo sistema de pagos internacional estable y seguro para evitar la presión de las potencias occidentales, "es realista, pero no inmediato".Sobre las iniciativas impulsadas por países del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) para crear un nuevo sistema financiero internacional, el profesor Ingerzon Freites consideró que "es muy complejo, pero no imposible".El economista considera que, así como el mundo se configuró —tal como lo conocemos— luego de la Segunda Guerra Mundial en favor de los intereses de lo que ganaron la guerra, es a través de una crisis como la de Ucrania que se impondrá una nueva lógica global, que ya se observa con el crecimiento de China, Rusia, Turquía o India."Creo que se viene un nuevo orden mundial, con Rusia a la vanguardia, con China muy cercana y otros países que Occidente considera hostiles porque no se alinearon a sus posiciones. Y para que pueda haber un cambio, debe haber un entendimiento como el que hubo cuando nace la ONU, por ejemplo", explicó.

