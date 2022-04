https://mundo.sputniknews.com/20220401/ucrania-tilda-a-rusia-de-pais-terrorista-y-prohibe-el-uso-de-los-simbolos-z-y-v-1123899254.html

Ucrania tilda a Rusia de 'país terrorista' y prohíbe el uso de los símbolos Z y V

Ucrania tilda a Rusia de 'país terrorista' y prohíbe el uso de los símbolos Z y V

MOSCÚ (Sputnik) — La Rada Suprema de Ucrania aprobó un proyecto de ley que prohíbe el uso de los símbolos V y Z en su territorio, así como cataloga a Rusia de... 01.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-01T16:57+0000

2022-04-01T16:57+0000

2022-04-01T17:20+0000

defensa

ucrania

operación militar especial de rusia en ucrania

rusia

🛡️ zonas de conflicto

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/01/1123899682_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_d550fef74d3307b7f8c6ccba5391ecbc.jpg

Las autoridades ucranianas en 2015 reconocieron a Rusia como un país agresor.El partido aclaró que las letras Z y V, según el documento, "se reconocen como símbolos de la invasión militar rusa en Ucrania".Las letras Z y V aparecen en los tanques, camiones y vehículos blindados rusos que participan en la operación militar en Ucrania. En el territorio de Rusia esas letras del alfabeto latino se convirtieron en símbolos no oficiales de apoyo a la operación.Nacionalización los bienes de rusos y "colaboradores"La Rada Suprema (Parlamento) de Ucrania aprobó una ley que permite nacionalizar los bienes de ciudadanos rusos y "colaboradores", comunicó la jefa del partido gobernante ucraniano, Slugá Naroda (Servidor del Pueblo), Elena Shuliak.Según la funcionaria, la ley se refiere a ciudadanos rusos, así como a las personas que mantengan vínculos estrechos con Rusia.Además, continuó, por decisión judicial o del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania, se puede nacionalizar la propiedad de las personas que apoyen públicamente la operación militar rusa en este país vecino, cualquiera que sea su nacionalidad.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenó el 24 de febrero pasado una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.El 29 de marzo, al término de las negociaciones ruso-ucranianas en Estambul, el Ministerio de Defensa de Rusia reafirmó que da por cumplido el objetivo esencial de la primera fase de la operación, que era mermar la capacidad bélica de Ucrania, y se enfocará en adelante en "la liberación del Donbás".El ente militar se comprometió a reducir drásticamente la intensidad de su ofensiva sobre Kiev y Chernígov, en el norte de Ucrania, pero aclaró que no habría un alto el fuego. Algunos países, como EEUU, atribuyeron este anuncio a la intención de reagrupar y reposicionar las fuerzas.

https://mundo.sputniknews.com/20220331/letonia-prohibe-usar-los-simbolos-z-y-v-en-eventos-publico-1123861965.html

https://mundo.sputniknews.com/20220329/defensa-rusa-rusia-reducira-drasticamente-las-acciones-de-combate-en-las-zonas-de-kiev-y-chernigov-1123719306.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucrania, operación militar especial de rusia en ucrania, rusia, 🛡️ zonas de conflicto, europa