https://mundo.sputniknews.com/20220401/rusia-tiene-mejores-armamentos-que-eeuu-y-eso-infunde-panico-al-pais-norteamericano-1123881662.html

"Rusia tiene mejores armamentos que EEUU, y eso infunde pánico al país norteamericano"

"Rusia tiene mejores armamentos que EEUU, y eso infunde pánico al país norteamericano"

Para EEUU, Ucrania no es más que otro escenario, tal como intentó con Bielorrusia y Kazajstán, para tratar de acabar con Rusia. Así lo entiende en analista... 01.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-01T11:28+0000

2022-04-01T11:28+0000

2022-04-01T11:28+0000

qué pasa

eeuu

joe biden

rusia

crisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/01/1123881627_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_704b3263eed5f79d7ee1f93266520582.jpg

"Rusia tiene mejores armamentos que EEUU, y eso infunde pánico al país norteamericano" "Rusia tiene mejores armamentos que EEUU, y eso infunde pánico al país norteamericano"

"Biden 'hace la morcilla'"Tras las más recientes declaraciones hechas por Jode Biden sobre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, calificándolo como "carnicero", y pidiendo un golpe de Estado en su contra, Moragón incide en que con "el problema de su demencia senil no sabes nunca hasta qué punto se sale del guion que le marcan, y hace, lo que llamamos en teatro, una 'morcilla', que es cuando los actores meten por su cuenta algo que no está en la obra original. De vez en cuando Biden hace estas cosas: se sale del guion y suelta lo que se le ocurre".De acuerdo al analista, "los demócratas y compañía" están encantados con este conflicto en Ucrania, quieren que se prolongue y se convierta en un 'nuevo Afganistán' para Rusia y hacer que se extienda el máximo posible.En su opinión, los demócratas piensan: "si hay suerte, y el conflicto dura años, mejor. Y 'nosotros nos encargamos de suministrarles a los ucranianos como hasta ahora, armamentos, inteligencia, mercenarios, financiación, todo lo que haga falta, con tal de que aquello se estanque y se cree una situación en la que no gana, ni uno, ni otro". Moragón observa que es posible que sea esto lo que pretendan los demócratas, "y aprovechando estos lapsus que tiene Biden, pues sea un falso lapsus, e intente dar un paso más allá sin retorno que impida, en el caso de que los republicanos ganen las elecciones de medio término, que puedan cambiar su política porque hayan dado ya tantos pasos sin retorno, que sea muy difícil volver atrás".Moragón explica que "no se puede hablar de EEUU como algo homogéneo: hay muchas 'tortas' internas. Por un lado, tenemos a los republicanos que están al acecho para sacar provecho de cualquier metedura de pata de Biden y de su equipo, por esas elecciones tan importantes que tendrán lugar en noviembre al Congreso, tanto para la Cámara de Representantes en su totalidad, como para un tercio del Senado, donde se podrían hacer con ambas cámaras, dependiendo de lo que hagan en estos meses los demócratas".Sostiene el analista que "también se está viendo en algunos artículos sobre la política estadounidense, que parece que los primeros escandalizados con la política de Biden y compañía, son los militares profesionales de EEUU –y no el secretario de Defensa, puesto por Biden, Lloyd Austin– que ven esto como un disparate, y que ya han hecho filtraciones sobre cuestiones delicadas de la guerra de Ucrania".En este sentido, Moragón señala que no es la primera vez que los militares estadounidenses boicotean a su propio Gobierno, cuando este Gobierno está absolutamente descontrolado en el tema bélico. "Hay enfrentamientos internos dentro de la Administración [Biden] , por eso siempre EEUU es una constante colisión de enfrentamientos internos dentro de los propios partidos o Administraciones".El pánico de EEUUEn una reciente publicación del periódico chino Golbal Times, el director del Instituto de Asuntos Internacionales de la Universidad Renmin, con sede en Pekín, Wang Yiwei, opinó respecto al pedido de Biden de un golpe de Estado en Rusia, que el inquilino de la Casa Blanca había dicho "lo que realmente piensa sobre la crisis de Ucrania".El medio apunta que todas las sanciones contra Putin y Rusia, su estigmatización y demonización, en opinión de Wang Yiwei, sólo tienen un propósito clave: "hacer que Rusia se derrumbe nuevamente, como Occidente hizo con la URSS en el pasado". Añade que quienes toman las decisiones en EEUU, como Biden, "esperan que surja otro Mijaíl Gorbachov y reemplace a Putin", y este "sería el mejor resultado que EEUU esperaría conseguir"."Tienen toda la razón del mundo. [La utilización por parte de EEUU de] Ucrania, como antes se ha utilizado a Bielorrusia con la revolución de colores, con el intento de golpe de Estado en Kazajstán, entre otros, tiene como objeto final debilitar enormemente a la economía rusa, hasta el punto que eso lleve a que la gente proteste y que haya un cambio de Gobierno. Y esto lo han hecho siempre los estadounidenses y tampoco lo ocultan mucho. Es más: para ellos es fundamental el acabar con Rusia, puesto que es la única potencia mundial, que desde el punto de vista de Ejército convencional y como potencia nuclear, ahora mismo está un poco por encima de EEUU, porque tiene unas armas más modernas que las que tienen los estadounidenses, y eso les infunde bastante pánico", sentencia el analista.

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

eeuu, joe biden, rusia, crisis, аудио