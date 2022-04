https://mundo.sputniknews.com/20220401/malvinas-cuando-callan-las-armas-y-comienza-la-funcion-1123913620.html

Malvinas: cuando callan las armas y comienza la función

Malvinas: cuando callan las armas y comienza la función

BUENOS AIRES (Sputnik) — Lo que no supo unir la política, lo hizo el arte. Seis excombatientes británicos y argentinos se subieron al escenario para explorar... 01.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-01T21:22+0000

2022-04-01T21:22+0000

2022-04-01T21:22+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

argentina

islas malvinas

reino unido

40 años de la guerra de malvinas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108265/44/1082654415_0:412:4445:2912_1920x0_80_0_0_987f12d852d8bff5cc14bab0eec602b6.jpg

Para David Otero, uno de sus protagonistas, "la obra es algo magnífico donde Lola Arias hizo magia" con las historias de cada uno, según dijo en una entrevista con la Agencia Sputnik. La puesta en escena, donde un set de filmación se convierte en una máquina del tiempo, "se puede ver lo terrible y ridícula que es la guerra".Este veterano, que sobrevivió el 2 de mayo de 1982 al hundimiento del buque General Belgrano de la Armada por parte del submarino nuclear británico HMS Conqueror, es hoy integrante de una banda de tributo a los Beatles. "Con la guerra solo sabemos que perdemos todos", sostiene. "Estoy completamente seguro de que el conflicto se tiene que solucionar por medio de la diplomacia".Para su compañero David Jackson, también excombatiente de la Guerra de Malvinas, no es distinto este 2 de abril de 2022, fecha en que se conmemoran los 40 años del conflicto, que la de cualquier otro año."Este 40º aniversario no es para mí", afirma quien hoy es psicólogo. "El 40º aniversario llama la atención de más personas a través de entrevistas como ésta y otras en televisión o radio, pero para mí no es distinto del 38º, 39º, 22º o 20º aniversario, porque es algo en lo que piensas en ciertos momentos del año, cada año".Otero casi bromea al afirmar que llega a esta fecha simbólica "mucho más viejo". Pero enseguida cambia el tono. "Lo malo es que hay otros que no llegaron. El paso del tiempo hace que uno cambie muchas cosas, pero lo que no va a cambiar es nuestro recuerdo y homenaje permanente a nuestros compañeros que allí quedaron".Jackson, que durante la guerra fue operador de radio del Ejército británico, atribuye a las redes sociales el hecho de que en los últimos tiempos los recuerdos de la guerra lleguen a él más a menudo entre los meses de abril y julio.Lo que se dice y lo que noDurante los ensayos, cada uno de los actores esbozó las historias de guerra con las que se sentían cómodos. Otras quedaron agazapadas y no se compartieron ni con la directora ni con el resto del equipo. "Pero como llevas la experiencia de la guerra en tu cuerpo como una sensación corporal de esa guerra, inevitablemente va a haber momentos en los que, al contar tu historia, la guerra regresa. No puedes predecir cuándo, cómo o dónde", admite Jackson.Una de las escenas más difíciles es la que comparte con otro de los protagonistas, Marcelo Vallejo. "Es como estar en una burbuja, y no sientes que hay 900 personas mirándote en el escenario. La intimidad de esa escena a veces puede exponerte a emociones que hemos experimentado, y por la cercanía que tenemos en el escenario, recogemos la emoción del otro al momento", evalúa el británico. "Unas pocas veces, con el paso de los años, hemos tenido que parar y respirar hondo porque uno de nosotros ha estado cerca de las lágrimas".Su compañero argentino, en cambio, no siente haber quedado expuesto en ninguna situación. "Lo que hacemos en la obra es poner nuestras historias en el escenario con el corazón abierto, pero también sentimos mucha responsabilidad al hacerlo porque detrás de nuestras historias están las de nuestros compañeros", explica.Es una sensación que comparte Jackson, orgulloso de poder hablar en nombre de otros veteranos. "Siento que colectivamente les estamos dando una voz. Y es importante recordar que somos capaces de hacerlo y que muchos jóvenes que perdieron su vida hace 40 años no tienen esa oportunidad".Otero, en cambio, no percibe ninguna secuela de la guerra. "Pero hay muchos compañeros que no tuvieron la misma suerte y la única salida que vieron fue el suicidio", lamenta.Todos los veteranos de Malvinas intentan continuar con sus vidas de la mejor manera posible, y la mayoría lo consigue, consiente Jackson. Él se siente afortunado de haberse involucrado en la obra, de trabajar duro como académico, y de poner en primer plano la voz de veteranos y sus familias. Lo importante, dice, "es que a través de la obra desafiamos los históricos estereotipos culturales y sociales sobre los veteranos de guerra".Se refiere a las polarizaciones que definen quién es loco, malo o triste, y a los arquetipos heroicos representados en la cultura popular y amplificadas por la prensa y otras formas de representación. "Esto no quiere decir que no tengamos momentos en que nuestras experiencias de guerra nos muerden el trasero", reconoce. "Se trata de tener resiliencia, mecanismos de apoyo y herramientas probadas para afrontar esos momentos cuando sucedan".Después de una guerra, ¿hay arrepentimientos? No, asegura Otero. "Hice lo que me tocó hacer en aquel momento y hoy la respuesta del público después de cada función reafirma que de nuestra parte no había mas para hacer que lo que hicimos".El veterano inglés se inclina por una reflexión filosófica. "La vida consiste en avanzar. No se puede cambiar el pasado, pero sí aceptarlo, y si lo aceptas, te ayuda a vivir en el presente", plantea. "Esto hace que sea más fácil enfocarse en el futuro. Para mí, se trata de encontrar la esencia del ser, la esencia de que lo que estoy intentando ser como ser humano".

https://mundo.sputniknews.com/20190502/hundimento-general-belgrano-ataque-britanico-crimen-de-guerra-1087047208.html

https://mundo.sputniknews.com/20220330/malvinas-el-horror-en-las-propias-filas-y-sin-justicia-40-anos-despues-1123805979.html

https://mundo.sputniknews.com/20220401/malvinas-40-anos-de-memoria-y-la-necesidad-de-malvinizar-argentina-1123864709.html

argentina

islas malvinas

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ana Delicado Palacios

Ana Delicado Palacios

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ana Delicado Palacios

💬 opinión y análisis, argentina, islas malvinas, reino unido, 40 años de la guerra de malvinas