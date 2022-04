https://mundo.sputniknews.com/20220401/lavrov-rusia-y-la-india-evadiran-los-obstaculos-creados-por-las-sanciones-ilegales-1123881491.html

Lavrov: Rusia y la India evadirán "los obstáculos creados por las sanciones ilegales"

Lavrov también agradeció a Nueva Delhi su imparcialidad. "Nuestros colegas occidentales ahora quieren reducir cualquier tema internacional importante a la crisis de Ucrania. Ya conocen nuestra posición. No ocultamos nada y apreciamos que la India perciba esta situación desde distintos ángulos y no de manera unilateral", declaró.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania. Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades, decretó la movilización general e instó a la comunidad internacional a activar "todas las sanciones posibles" contra el líder ruso.Numerosos países, con excepciones como China, condenaron en términos enérgicos la operación militar y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales.

la india

2022

