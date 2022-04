https://mundo.sputniknews.com/20220401/la-portavoz-de-la-cancilleria-rusa-revela-la-verdad-sobre-el-pasado-nazi-de-coco-chanel-1123892019.html

La portavoz de la Cancillería rusa revela la verdad sobre el pasado nazi de Coco Chanel

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajárova, ha comentado la negativa de la marca francesa Chanel a venderle un bolso a una mujer... 01.04.2022, Sputnik Mundo

La rusa Liza Litvin declaró a Sputnik que había sido discriminada por su nacionalidad. En un centro comercial de Dubái, se negaron a venderle un bolso de Chanel hasta que firmara un documento en el que declaraba que no exportaría el artículo a Rusia y no lo usaría en el país."Al parecer, los gestores del legado de la Gran Coco han decidido unirse así a la campaña rusófoba para "abolir a Rusia"", declaró Zajárova en su canal en Telegram."Mucho. Simplemente abrimos un armario en el que los esqueletos de hace 80 años aún no se habían podrido. Durante la Segunda Guerra Mundial, la propia Coco Chanel fue colaboradora y agente del Tercer Reich. Su asociación con miembros del gobierno de ocupación francés es ampliamente conocida. Su amigo más querido era el barón Hans Günther von Dincklage, agregado a la misión alemana y responsable de la propaganda nazi en París.Coco Chanel (en los documentos de la "Abwehr" pasa como informante F-7124) simpatizaba tanto con los amos alemanes de París que participó en los intentos de organizar negociaciones secretas entre el Reich y Gran Bretaña. Hay que decir que los alemanes valoraron a Coco y le permitieron vivir en lujosas suites del Ritz mientras los parisinos de a pie apenas llegaban a fin de mes bajo la ocupación y explotación alemana de su economía.Además, la diseñadora de moda resolvía sus problemas comerciales a costa de los nazis. Antes de la guerra, vendió la fabricación del famoso perfume Chanel nº 5 a industriales de origen judío. Luego acudió a los nazis para intentar recuperar sus derechos sobre los beneficios de la venta de perfumes.Tras la liberación de Francia, se lo recordaron a la diseñadora de moda. La casa de moda no lo anuncia ahora, pero en realidad Coco fue arrestada al final de la guerra, luego liberada "por el favor de Churchill" (cómo se puede prescindir de Londres) y desterrada de Francia durante muchos años después de la ocupación. Vivía en la Suiza "neutral".Somos un país muy paciente e indulgente. Hemos perdonado todo a todos, pasando página y dando paso al futuro.Pero si esa carretera se convierte en una circunvalación, romperemos ese círculo vicioso.Pero la casa Chanel puede volver al círculo y, como su creadora, apoyar el nazismo. Pero ahora todo el mundo lo sabrá", concluye Zajárova.

