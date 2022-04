https://mundo.sputniknews.com/20220401/la-frustracion-de-zelenski-al-no-conseguir-una-condena-masiva-y-uniforme-contra-rusia-1123882404.html

La frustración de Zelenski al no conseguir una condena masiva y uniforme contra Rusia

La frustración de Zelenski al no conseguir una condena masiva y uniforme contra Rusia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, exigió a sus embajadores en América Latina, Oriente Medio, el Sudeste Asiático y África que muestren "resultados... 01.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-01T11:47+0000

2022-04-01T11:47+0000

2022-04-01T11:47+0000

internacional

ucrania

sanciones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/01/1123882272_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_454fa3b45e618f5189057a76b7ea0837.jpg

Zelenski ya ha cesado a los embajadores en Marruecos y Georgia por no conseguir que estos países implementen sanciones contra Rusia.William Serafino, politólogo e investigador venezolano y columnista de Misión Verdad, declaró a Sputnik que estas afirmaciones de Zelenski demuestran su frustración al no conseguir una condena masiva y uniforme contra Rusia que favorezca la imposición de represalias económicas y diplomáticas desde Latinoamérica."Hasta los momentos, la región se encuentra dividida entre reproches formales tras el inicio de la operación militar especial, posicionamientos de neutralidad y llamados al diálogo y a las negociaciones entre las partes para resolver el conflicto, lo cual ha incomodado a Washington en su intento de crear un ambiente de aislamiento contra Rusia, proclive a las sanciones. A esto habría que sumarle el contexto electoral de Colombia y Brasil, lo que provoca que la atención de la región se concentre en esta dinámica. Ya habiendo pasado varias semanas del inicio de la operación militar especial, en el continente parece asentarse la idea de que es mejor mantenerse al margen y no involucrarse activamente a nivel diplomático para no pisar en falso en una coyuntura internacional extremadamente volátil. En este escenario, la persuasión de Ucrania no tiene un terreno fértil para producir resultados concretos", explicó.Además, la ofensiva de sanciones ilegales lo único que ha logrado es agravar el conflicto y obstaculizar las negociaciones.Anteriormente el presidente de Rusia Vladímir Putin destacó que las sanciones de Occidente son el precio que paga Rusia por su libertad e independencia."Básicamente, son las sanciones por nuestro derecho a la libertad, a ser independientes, a ser Rusia", dijo Putin en una reunión sobre el desarrollo de la aviación rusa, destacando que Rusia está siendo castigada por su rechazo a "sacrificar sus intereses y valores tradicionales".

https://mundo.sputniknews.com/20220323/kadirov-se-dirige-a-zelenski-no-te-dejes-inyectar-con-ideas-poco-prometedoras-usa-tu-cabeza-1123465625.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucrania, sanciones