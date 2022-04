https://mundo.sputniknews.com/20220401/inteligencia-rusa-kiev-trata-de-ocultar-las-torturas-a-los-prisioneros-rusos-1123877374.html

Inteligencia rusa: Kiev trata de ocultar las torturas a los prisioneros rusos

Inteligencia rusa: Kiev trata de ocultar las torturas a los prisioneros rusos

Después de la publicación de un video sobre las torturas a los prisioneros rusos en Ucrania, el régimen de Kiev se esfuerza por impedir la revelación de estos... 01.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-01T10:01+0000

2022-04-01T10:01+0000

2022-04-01T10:32+0000

internacional

rusia

ucrania

operación militar especial de rusia en ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/105421/11/1054211149_0:15:3500:1984_1920x0_80_0_0_ec719439c61bf21e574be2ce4b560cd9.jpg

Las autoridades ucranianas persuaden a las autoridades occidentales para que insten al Comité Internacional de la Cruz Roja y a las ONG humanitarias internacionales a abandonar sus intentos de acceder a los prisioneros de guerra rusos. En particular, los dirigentes ucranianos señalaron a la Cancillería británica que no tenían intención de cumplir la Convención de Ginebra sobre el trato a los prisioneros de guerra y que los soldados rusos capturados no debían recibir alimentos suficientes ni atención médica de urgencia, con el pretexto de que "muchos ucranianos son ahora privados de eso". El Ministerio de Asuntos Exteriores británico ha recomendado a los ucranianos que organicen la visita de la Cruz Roja a varios rusos "ejemplarmente detenidos" para permitir que las autoridades ucranianas sean blanqueadas a los ojos de la comunidad mundial, ha informado el SVR.Anteriormente, aparecieron imágenes que queman los ojos incluso de los más fieles simpatizantes de Kiev. Muestran las inhumanas torturas y maltratos que sufren los prisioneros de guerra rusos de manos de elementos armados ucranianos quienes no dudan en dispararles a quemarropa, un acto que incluso la propia oficina del presidente ucraniano Volodímir Zelenski ha calificado como "crimen de guerra".El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades, decretó la movilización general e instó a la comunidad internacional a activar "todas las sanciones posibles" contra el líder ruso.Numerosos países, con excepciones como China, condenaron en términos enérgicos la operación militar de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales.

https://mundo.sputniknews.com/20220329/el-jefe-de-crimea-compara-al-ejercito-de-ucrania-con-las-waffen-ss-1123737903.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, ucrania, operación militar especial de rusia en ucrania