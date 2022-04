https://mundo.sputniknews.com/20220401/el-mito-de-la-burundanga-revive-en-el-metro-de-santiago-pero-es-cierto-1123896521.html

El mito de la 'burundanga' revive en el metro de Santiago pero ¿es cierto?

El mito de la 'burundanga' revive en el metro de Santiago pero ¿es cierto?

Pasajeros del metro de Santiago revivieron el mito de la 'burundanga', la supuesta sustancia que permitiría dormir al instante a personas para luego robarles... 01.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-01T16:37+0000

2022-04-01T16:37+0000

2022-04-01T16:37+0000

ciencia

chile

💗 salud

universidad de chile

conciencia

drogas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/01/1123897338_0:31:1920:1111_1920x0_80_0_0_4a0f249cb7ecd68cdaa52874661dc9c8.jpg

El mito de la 'burundanga', una sustancia que produciría sueño, sumisión e hipertensión, volvió a la vida entre la población chilena, que en las últimas semanas advirtió sobre supuestos robos utilizando esta sustancia en el Metro de Santiago de Chile.El modus operandi de los ladrones sería mediante un spray que, aplicado en el rostro, provocaría efectos de malestar, picor, ardor, y desorientación, reacciones que facilitarían luego asaltar a las víctimas.Sobre estos casos, el jefe de la Unidad de Adicciones del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, Carlos Ibáñez, explicó que no existe sustancia que provoque una pérdida de conciencia inmediata tras contacto directo con la piel puesto que los efectos suelen demorar.Además, de acuerdo al especialista este tipo de manifestaciones "no es viable a través de la piel", pues el tejido funciona como una barrera que evita el pase directo de cualquier sustancia."Las dosis que se necesitan para generar compromiso de conciencia son muy altas y se pueden alcanzar por vía oral o por vía parenteral, intravenosa o intramuscular, pero no por vía transdérmica o sea a través de la piel", aclaró en declaraciones al sitio web de la UChile.¿Puede una sustancia dejarte inconsciente en el acto?La única manera en la que podría verse implicada la pérdida de la conciencia es si las personas fueran abordadas con un paño de anestésico en el rostro y fueran obligadas a respirar la sustancia. Por el contrario, un spray en las manos o en la ropa no conduce a la pérdida del conocimiento, aunque sí podría provocar irritación o generar picazón o adormecimiento."No significa un peligro de quedar inconsciente, o de perder el control, en ningún caso”, tranquilizó.Asimismo, el alcohol mezclado con otras sustancias como las benzodiacepinas —medicamento con efecto sedante—puede generar pérdida de conciencia o de memoria.

https://mundo.sputniknews.com/20220204/cocaina-envenenada-en-argentina-testimonios-detenidos-y-lo-que-no-se-dice-1121153123.html

https://mundo.sputniknews.com/20210113/un-hombre-casi-muere-tras-inyectarse-un-te-de-hongos-alucinogenos-1094101761.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chile, 💗 salud, universidad de chile, conciencia, drogas