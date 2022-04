https://mundo.sputniknews.com/20220401/el-kremlin-senala-que-el-incidente-de-belgorod-no-favorece-las-negociaciones-con-ucrania-1123880152.html

El Kremlin señala que el incidente de Bélgorod no favorece las negociaciones con Ucrania

El Kremlin señala que el incidente de Bélgorod no favorece las negociaciones con Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dejó a "profesionales" evaluar el incendio en un depósito de combustibles de Bélgorod —resultado de... 01.04.2022, Sputnik Mundo

Al mismo tiempo, el portavoz de la Presidencia rusa dijo que el incidente de Bélgorod "no es, claramente, algo que pueda crear condiciones confortables para continuar las negociaciones".El gobernador de la provincia de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, afirmó por la mañana del 1 de abril que el incendio en un depósito de combustibles situado en el este de la capital provincial fue "resultado de un ataque aéreo de dos helicópteros de las Fuerzas Armadas de Ucrania que incursionaron en el espacio [aéreo] ruso a una altitud baja".El incendio, ya extinguido, no causó víctimas pero sí afectó varias cisternas de combustible, provocó el desalojo de tres calles adyacentes al depósito y derivó en colas en las estaciones de servicio, a pesar de que las reservas de gasolina en la provincia, según el gobernador, alcanzan para 15 o 18 días.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenó el 24 de febrero pasado una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Del 24 de febrero al 30 de marzo, las hostilidades en Ucrania causaron la muerte de al menos 1.232 civiles y dejaron heridos a otros 1.935, pero el balance real es mucho más alto, según la ONU. La mayoría de estas víctimas civiles, entre las que hay 135 niños muertos y 149 heridos, son resultado de ataques aéreos y de artillería.Más de cuatro millones de ucranianos buscaron refugio en los países vecinos, a lo que se suman unos 6,5 millones de desplazados dentro de Ucrania.El 29 de marzo, al término de las negociaciones ruso-ucranianas en Estambul, el Ministerio de Defensa de Rusia reafirmó que da por cumplido el objetivo esencial de la primera fase de la operación, que era mermar la capacidad bélica de Ucrania, y se enfocará en adelante en "la liberación del Donbás".El organismo militar se comprometió a reducir drásticamente la intensidad de su ofensiva sobre Kiev y Chernígov, en el norte de Ucrania, pero aclaró que no habría un alto el fuego. Algunos países, como EEUU, atribuyeron este anuncio a la intención de reagrupar y reposicionar las fuerzas.

