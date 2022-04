https://mundo.sputniknews.com/20220401/denuncia-en-colombia-matanza-en-putumayo-fue-un-asesinato-de-estado-1123910562.html

Denuncia en Colombia: matanza en Putumayo fue un "asesinato de Estado"

Denuncia en Colombia: matanza en Putumayo fue un "asesinato de Estado"

El Gobierno y organizaciones zonales cruzan versiones luego de una nueva masacre en el departamento del sur del país. En otro orden, Rusia y otros países debaten en desarrollar un sistema de pagos financiero alternativo al Swift. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

Denuncia en Colombia: matanza en Putumayo fue un "asesinato de Estado"

El presidente colombiano Iván Duque insistió en que las Fuerzas Armadas cumplieron con el protocolo en el operativo que dejó 11 muertos el lunes 28 de marzo. El hecho ocurrió en Puerto Leguízamo, departamento de Putumayo, al sur del país.Según la versión oficial, las víctimas integraban grupos armados disidentes de las FARC. Sin embargo, las organizaciones zonales denunciaron que entre los asesinados había civiles, algo confirmado por la Defensoría del Pueblo.La Procuraduría pidió a las Fuerzas Militares copia de la orden del operativo, del informe de las muertes y de los hechos.Los testigos indicaron que las víctimas fueron asesinadas cuando un grupo de encapuchados armados ingresó a un local donde se realizaba un festival. De acuerdo con estas versiones, los agresores luego se retiraron en un helicóptero oficial.Entre las víctimas estaban el presidente de la junta de acción comunitaria de la localidad, su esposa y un adolescente de 16 años.El entrevistado afirmó que Colombia vive en crisis de seguridad y que el Gobierno saliente no tiene políticas para abordarla. Esta es la cuarta masacre en lo que va del año en el Putumayo, departamento próximo a la frontera con Perú y Ecuador. Se considera una zona en la que el Estado no tiene presencia luego del retiro de las FARC, a criterio del entrevistado."[El Putumayo] es frontera y referente para acciones ilícitas como el tráfico de armas y personas como del narcotráfico. Es un corredor estratégico para cruzar hacia los departamentos de Nariño, de Caquetá o el Huila", consideró Madroñero Velazco.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo de Sputnik con el profesor de Economía Política venezolano Jorge Pérez Mancebo, con respecto a los avances por parte de países como Rusia e India sobre desarrollar un sistema de pagos financiero alternativo al Swift. Fueron siete los bancos rusos excluidos de este sistema, como consecuencia de la la operación militar de ese país en Ucrania.Además, profundizamos en la conmemoración de los 40 años de la guerra de Malvinas, recordada con vigilias, desfiles y homenajes en Argentina.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

