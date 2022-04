https://mundo.sputniknews.com/20220401/asociacion-estrategica-india-rusia-imparable-1123908054.html

Asociación estratégica India-Rusia, imparable

Asociación estratégica India-Rusia, imparable

Esta asociación entre ambos gigantes es una prioridad de política exterior de Rusia. El pago en rublos a Rusia por sus recursos energéticos es una bomba... 01.04.2022, Sputnik Mundo

Asociación estratégica India-Rusia, imparable Asociación estratégica India-Rusia, imparable

India y Rusia fortalecen lazosRusia concede una gran importancia a sus relaciones de "socios estratégicos" con la India y encuentra el deseo de Nueva Delhi de consolidar los lazos con Moscú.Muestra de ello es la visita oficial que realiza a la India el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, quien se reunió este viernes en Nueva Delhi con su homólogo anfitrión, Subrahmanyam Jaishankar,La gran mentira de Occidente sobre el nuevo esquema de pago por gas propuesto por RusiaTras taparle la boca a Sputnik y RT, los políticos y los medios occidentales se sienten mucho más libres para mentir a sus ciudadanos. Una de estas mentiras es la presunta "amenaza" de Rusia de cortarle el gas el Europa, una afirmación totalmente falsa, donde la verdad radica en que, según advirtió el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, sólo se quedarían sin los suministros rusos aquellas naciones 'hostiles' que se nieguen a pagar en rublos las compras de este hidrocarburo al gigante euroasiático.Una obligación establecida en un decreto que ha entrado en vigor este 1 de abril, con lo cual, a partir de esta fecha, los países compradores deberán disponer de cuentas en rublos en bancos rusos, ya que no se considerarán válidos los pagos en dólares o en euros. El mandatario ruso enfatizó que se trata de un "esquema claro y transparente", al tiempo que advirtió que, "si no se realizan dichos pagos, la parte rusa lo va a considerar "como un incumplimiento por parte de los compradores, con todas las consecuencias que eso conlleva".A falta de argumentos, EEUU y sus 'súbditos' europeos intentan 'cancelar' a RusiaEn unas circunstancias en las que EEUU y sus 'súbditos' europeos están esforzándose en 'cancelar' la cultura rusa –asemejándose a la Alemania nazi y su persecución de los judíos–, María Taurizano, argentina residente en el País Vasco, defiende su amor al gigante euroasiático manteniendo la cabeza levantada, con orgullo.Y es que conoce perfectamente este país, no sólo gracias a unos cursos donde aprendió el idioma ruso y su inmensa cultura e historia, sino también porque estuvo en Rusia, visitando ciudades como Moscú y San Petersburgo, un viaje en el que descubrió que todo lo que dice la prensa dominante sobre esta nación es una 'fake news'.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

