AMLO revela cómo defendió la soberanía del petróleo mexicano ante Donald Trump

AMLO revela cómo defendió la soberanía del petróleo mexicano ante Donald Trump

Durante la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), acordado entre el entonces presidente de México Enrique Peña Nieto y Donald...

El hoy mandatario, quien ascendió a la gestión federal en diciembre de 2018, platicó en su conferencia matutina de este viernes 1 de abril el desencuentro que tuvo con su entonces par estadounidense, el magnate Trump, en torno a los recursos petroleros de México."Cuando se negoció el tratado tuvimos una diferencia con el Gobierno del presidente Trump, porque ya habían acordado con el equipo del presidente Peña un capítulo sobre petróleo que comprometía la soberanía de nuestro país y como nosotros estábamos en ese entonces invitados como observadores, ya era yo presidente electo, sostuvimos que no aceptábamos ese capítulo y se rompieron las negociaciones", apuntó López Obrador."Se pararon las mesas porque ese capítulo pues era comprometer el petróleo, como 20 o 30 hojas, y pues hubo tensión y lo mismo, ¿no?, si se da a conocer (dijeron que) va haber devaluación, viene una crisis, pero sostuvimos que no podíamos nosotros. Al final tuvieron que decirle al presidente Trump porque nadie quería informarle que estaban rotas las negociaciones", narró.Sin embargo, cuando le informaron la situación al entonces mandatario, preguntó cuál era el planteamiento del proyecto de López Obrador, reveló este."Dos párrafos, nada más, y el párrafo es, los dos párrafos es que México es un país soberano y que el petróleo es de la nación y que no se compromete ante ninguna negociación", dijo."Y el presidente Trump aceptó y así quedó", agregó López Obrador y sostuvo que relató este mismo episodio el jueves 31 de marzo durante las conversaciones que sostuvo con el representante del gobierno de Joe Biden para el clima, John Kerry, con quien abordó la propuesta de reforma eléctrica que discute el Congreso de la Unión mexicano.En la reforma eléctrica nada incumple con los lineamientos del T-MEC, aseguró el mandatario mexicano y recordó que el acuerdo trilateral compromete a las partes a no permitir la corrupción, como podrían ser, consideró, los contratos de autoabasto eléctrico que ostenta Iberdrola en Nuevo León, estado de la frontera norte.

