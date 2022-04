https://mundo.sputniknews.com/20220401/adios-a-quadri-exigen-expulsion-de-diputado-mexicano-que-llamo-senor-a-legisladora-trans--video-1123871095.html

¿Adiós a Quadri? Exigen expulsión de diputado mexicano que llamó "señor" a legisladora trans | Video

¿Adiós a Quadri? Exigen expulsión de diputado mexicano que llamó "señor" a legisladora trans | Video

El diputado panista Gabriel Quadri volvió a ser blanco de críticas y condenas debido a su postura en contra de los derechos de las personas transexuales. 01.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-01T03:25+0000

2022-04-01T03:25+0000

2022-04-01T03:25+0000

américa latina

méxico

partido acción nacional (pan)

cámara de diputados

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1117125030_0:38:1601:938_1920x0_80_0_0_8b6d4df583668d195429ea3cf0ac1bd2.jpg

Durante una sesión en el pleno de la Cámara Baja de México, el diputado panista se refirió a su homóloga legisladora Salma Luévano como "señor" a pesar de que es una mujer transgénero, la primera en llegar a una diputación federal en México. "Hago notar que el señor Luévano me está amenazando dentro del Pleno y que no da ningún argumento al tema que estamos tratando, solamente insulta y descalifica", se escucha decir al panista entre gritos de descontento. Ante los dichos de Quadri, legisladores tanto de Morena, partido en el que milita Luévano, así como de otras bancadas, se mostraron molestos e incluso exigieron su expulsión del puesto que ostenta al considerar su discurso como de odio. "Se necesita tener el cerebro en las patas para hacer algo así", señaló el legislador del Partido del Trabajo Gerardo Fernández Noroña, quien recordó que este 31 de marzo es Día Internacional de la Visibilidad Trans. "Yo exijo su disculpa pública porque nos está faltando el respeto a todas las mujeres, a todos los diputados y a todos los mexicanos que hemos luchado muchos años en este país porque no haya discriminación", recriminó la diputada del PRI Cynthia López desde el Pleno. Incluso la compañera de partido de Quadri, la senadora panista Xóchitl Gálvez, criticó los dichos del diputado. Organizaciones no gubernamentales y líderes de opinión mexicanos se sumaron al llamado para exigir la expulsión del panista.

https://mundo.sputniknews.com/20220309/el-polemico-diputado-gabriel-quadri-se-destapa-para-2024-quiere-ser-presidente-de-mexico-1122874374.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, partido acción nacional (pan), cámara de diputados, política