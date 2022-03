https://mundo.sputniknews.com/20220331/will-smith-se-enfrenta-a-la-expulsion-de-la-academia-de-artes-y-ciencias-cinematograficas-de-eeuu-1123820516.html

Will Smith se enfrenta a la expulsión de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de EEUU

Will Smith se enfrenta a la expulsión de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de EEUU

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de EEUU inició procedimientos disciplinarios contra Will Smith, quien golpeó al comediante Chris Rock durante... 31.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-31T03:56+0000

2022-03-31T03:56+0000

2022-03-31T03:56+0000

estilo de vida

jada pinkett

will smith

chris rock

🎭 arte y cultura

eeuu

sociedad

👤 gente

hollywood

premios óscar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1123699678_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_287341e5a1311ff119b29b9399c19187.jpg

En un comunicado, la Academia condena el comportamiento de Smith y asegura que violó las normas de conducta con "contacto físico inapropiado, comportamiento ofensivo o amenazante, y comprometiendo la integridad de la Academia".Will Smith, quien se llevó el Oscar al mejor actor por su actuación en King Richard poco después de la bofetada, recibió un aviso en el que se le estableció un plazo de 15 días para pronunciarse por escrito al respecto. El texto señala que se podría tomar una decisión disciplinaria contra Smith en la próxima reunión de la junta el 18 de abril. En particular, el actor enfrenta una "suspensión, expulsión u otras sanciones avaladas".La organización ofreció una disculpa formal al comediante Chris Rock, al resto de los nominados que asistieron a la ceremonia y a los espectadores por no haber hecho lo suficiente para evitar el incidente. "También reconocemos que podríamos haber manejado la situación de manera diferente", dice el comunicado de la Academia.Durante la pasada 94ª ceremonia de entrega de los Premios de la Academia Oscar en la noche del 28 de marzo, el actor y músico Will Smith golpeó al comediante Chris Rock luego de que este se permitiera una broma sobre el estado de salud su esposa, Jada Pinkett Smith, quien sufre de alopecia, pérdida de cabello. El propio Smith luego se disculpó con el comediante y señaló que está acostumbrado a escuchar chistes dirigidos contra él mismo pero la broma sobre el estado de salud de su esposa le resultó insoportable.Rock, a su vez, dijo que no presentaría un informe policial contra Smith.

https://mundo.sputniknews.com/20220330/la-esposa-de-will-smith-rompe-su-silencio-tras-el-escandalo-en-la-gala-de-los-oscar-1123790839.html

https://mundo.sputniknews.com/20220328/la-bofetada-de-will-smith-y-las-peliculas-ganadoras-asi-fueron-los-premios-oscar-1123659426.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

jada pinkett, will smith, chris rock, 🎭 arte y cultura, eeuu, sociedad, 👤 gente, hollywood, premios óscar