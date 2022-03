https://mundo.sputniknews.com/20220331/ucrania-afirma-haber-acordado-3-corredores-humanitarios-con-rusia--1123827082.html

Ucrania afirma haber acordado 3 corredores humanitarios con Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — Tres corredores humanitarios se acordaron para la evacuación de ciudadanos ucranianos, dijo la vice primera ministra ucraniana Irina... 31.03.2022, Sputnik Mundo

La vice primera ministra comentó que han sido enviados 45 autobuses a Mariúpol, además de que se está haciendo todo lo posible para evacuar a las personas que aún no han podido salir de la ciudad.Según ella, el jueves se abrirán otros dos corredores humanitarios: desde Melitópol y desde Energodar.El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Del 24 de febrero al 29 de marzo, las hostilidades en Ucrania causaron la muerte de al menos 1.189 civiles y dejaron heridos a otros 1.901, pero el balance real es mucho más alto, según la ONU. La mayoría de estas víctimas civiles, entre las que hay 108 niños muertos y 142 heridos, son resultados de ataques aéreos y de artillería.Más de cuatro millones de ucranianos buscaron refugio en los países vecinos, a lo que se suman unos 6,5 millones de desplazados dentro de Ucrania.El 29 de marzo, al término de las negociaciones ruso-ucranianas en Estambul, el Ministerio de Defensa de Rusia reafirmó que da por cumplidos los objetivos esenciales de la primera fase de la operación en Ucrania y se enfocará en adelante en "la liberación del Donbás".El ente militar se comprometió a reducir drásticamente la intensidad de su ofensiva sobre Kiev y Chernígov, en el norte de Ucrania, pero aclaró que no habría un alto el fuego. Algunos países, como EEUU, atribuyeron este anuncio a la intención de reagrupar las fuerzas.

