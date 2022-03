Sigue el minuto a minuto: a 36 días del inicio de la operación militar de Rusia

Ucrania se declara como una, no alineado, no poseedor de armas nucleares, con garantías jurídicas internacionales y se da una lista de países garantes

Las garantías de seguridad no se aplican al territorio de Crimea y Donbás , es decir,: "esto no coincide con nuestra posición, pero Kiev ha formulado su planteamiento". No se trata de las cláusulas de un tratado, sino de "un paso constructivo en la vía que conduce a un compromiso", al que Moscú "dará una respuesta adecuada"