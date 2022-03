https://mundo.sputniknews.com/20220331/resignificar-el-poder-masculino-nueva-una-estrategia-contra-el-femicidio-en-nicaragua-1123857750.html

Resignificar el poder masculino: nueva una estrategia contra el femicidio en Nicaragua

MANAGUA (Sputnik) — Acabar con el patriarcado es el objetivo principal de la lucha de las mujeres contra la violencia en Nicaragua, pero la demanda histórica... 31.03.2022, Sputnik Mundo

En este país, especialistas en nuevas masculinidades, derecho de familia y visión sistémica de la violencia consideran que una nueva estrategia para frenar el femicidio, como la expresión más extrema de la agresión hacia las mujeres, debe situar a los hombres en la propuesta, para deconstruir su experiencia de privilegios y construir masculinidades dialogantes y alternativas.Nuevas masculinidadesEn un salón de la Universidad de de Ingeniería de Managua, la psicóloga Kathy Ortíz lleva a la reflexión a un grupo de hombres y mujeres sobre las representaciones sociales y los valores que sustentan los roles asignados a las mujeres por el poder hegemónico. Ella plantea imbuirse en la vida de los varones para trabajar nuevas masculinidades.En los últimos 30 años se han desarrollado múltiples estrategias contra las diferentes formas de violencia hacia la mujer y niñez en Nicaragua, desde un enfoque educativo hasta la promoción mediática de campañas enfocadas en la eliminación del acoso hasta la erradicación del femicidio. Pero estas han sido temporales, responden a iniciativas de un sector de la sociedad y carecen de la transversalidad necesaria para cruzar todos los estamentos y territorios."Han habido tantas estrategias fracasadas en tantos lugares del mundo que no hallan qué hacer con el tema de la violencia basada en género", expresó a la Agencia Sputnik, el doctor Francisco Argüello, especialista en visión sistémica de la violencia, que ha participado en programas regionales para atender el fenómeno social.Para Argüello, es clave poner en el centro del problema a todos los miembros de la familia, donde los hombres tengan un rol activo considerando que las diferentes masculinidades puedan participar desde otras lógicas enfocadas desde la base del núcleo social que fomenta la violencia heteropatriarcal desde la crianza."Yo trabajaría el núcleo de la familia, y no violencia en contra 'de', porque violencia es violencia. Porque si yo digo 'violencia en contra de la mujer' entonces vas a tener ese sesgo y el fenómeno es en la familia, porque ¿quién educó al chavalo que después se convierte en el hombre que mata a la mujer? Es la familia, 'en contra de' no es un asunto semántico, es conceptual, porque estás obviando los elementos del sistema", valoró Argüello.Plan estratégicoNicaragua ha puesto en marcha un proceso de información y mecanismos de interacción para el diseño de un plan estratégico nacional que comprometa al Estado y la sociedad en su conjunto contra los femicidios, ante la ola de crímenes contra las mujeres que en 2021 provocó unos 70 asesinatos por razones de género.A la aplicación de la Ley 779, Ley Integral de lucha contra la violencia hacia las mujeres, se suma la reapertura de las Comisarías de la Mujeres y la asignatura Derecho y Dignidad de la Mujer, concebida para la formación en valores de respeto, dignidad e igualdad en equidad desde la educación primaria y secundaria.No obstante los especialistas proponen que una estrategia de país contra la violencia de género debe trascender en el tiempo, el territorio, los intereses del Estado y el sistema familiar como la base social donde se reproduce el machismo.

