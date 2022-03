https://mundo.sputniknews.com/20220331/policia-brasilena-concluye-que-bolsonaro-no-interfirio-ilegalmente-en-la-institucion-1123816870.html

Policía brasileña concluye que Bolsonaro no interfirió ilegalmente en la institución



RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La Policía Federal de Brasil concluyó que el presidente del país, Jair Bolsonaro, no interfirió de forma ilegal en la institución... 31.03.2022

Un informe de la Policía Federal remitido a la Corte Suprema señala que no se encontró "ninguna prueba consistente" contra el mandatario en el caso en el que fue acusado de injerencia en la autonomía de la institución policial, consigna el portal G1.El documento forma parte de la investigación abierta en 2020 en respuesta una solicitud de la Procuraduría General de la República, realizada a raíz de las acusaciones a Bolsonaro hechas por Moro.Cuando renunció como ministro de Justicia, Moro denunció que Bolsonaro intentó interferir en la independencia de la Policía Federal al cobrar para cambiar al jefe de la institución de Río de Janeiro y exonerar al entonces director general de la corporación, Mauricio Valeixo, nombrado por el exjuez, detalla el medio.En el informe destaca que la Policía Federal tomó declaración a cerca de una veintena de personas y que "todos los testimonios fueron asertivos al decir que no recibieron orientación, ni petición alguna, ni siquiera velada, para influir en las investigaciones" de la institución.Según Moro, el objetivo de la supuesta injerencia de Bolsonaro sería blindar las investigaciones que podrían perjudicarle, una acusación que el mandatario niega.La Policía Federal también descartó presentar cargos contra Moro, quien a su vez era investigado por un posible delito de calumnia."No existen elementos indiciarios que demuestren la falsa imputación de delito por parte del notificador, lo que da lugar a igual archivo", dice el informe, según consigna G1.Respecto a Bolsonaro, afirma que no hay pruebas de que los actos relacionados con el nombramiento de Alexandre Ramagem a la dirección de la Policía Federal se realizaron con objetivos personales."No existen elementos mínimos suficientes para afirmar que los actos de exoneración y nombramiento del director general de la Policía Federal fueron practicados para satisfacer intereses personales o políticos del presidente de la República o de sus hijos y aliados políticos", dice el informe.Moro fue ministro de Justicia de Bolsonaro tras haber sido juez con los casos de corrupción de la Operación Lava Jato y llevar la cárcel al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).El exministro se presenta como candidato presidencial para las elecciones de octubre.Según la última encuesta del instituto de opinión Datafolha, difundida la semana pasada, Lula tendría el 43% de votos en la primera vuelta, frente al 26% de Bolsonaro, mientras que Moro aparece en tercer lugar con el 8%.

