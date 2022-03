https://mundo.sputniknews.com/20220331/nueve-ministros-de-bolsonaro-dejan-su-cargo-para-poder-disputar-las-elecciones-1123848144.html

Nueve ministros de Bolsonaro dejan su cargo para poder disputar las elecciones

Nueve ministros de Bolsonaro dejan su cargo para poder disputar las elecciones

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Nueve ministros brasileños dejaron su cargo formalmente para poder presentarse a las elecciones de octubre, ya que la ley exige que... 31.03.2022, Sputnik Mundo

Según consta en la versión de este 31 de marzo del Diario Oficial de la Unión, renunciaron los siguientes ministros de Infraestructura; Ciudadanía; Mujer, Familia y Derechos Humanos; Ciencia y Tecnología, Trabajo, Secretaría del Gobierno, Agricultura, Desarrollo Regional y Turismo.La mayoría dejaron el cargo para intentar ser elegidos diputados o senadores, pero tres de los ya exministros intentarán convertirse en gobernadores. El exministro de Infraestructura, Tarcísio de Freitas, será el candidato de la extrema derecha para el gobierno del estado de Sao Paulo (sureste); el exministro de Ciudadanía, Joao Roma, disputará en el estado de Bahía (noreste), y el exministro de Trabajo, Onyx Lorenzoni, busca gobernar el estado de Río Grande do Sul (sur).La mayoría de las plazas en los ministerios serán cubiertas por secretarios que ya formaban parte del propio Gobierno, no hubo fichajes externos para hacer las sustituciones.También se especula con la salida del exministro de Defensa, Walter Braga Netto, aunque aún no se confirmó oficialmente; se espera que Braga Netto sea candidato a vicepresidente de la mano del presidente Bolsonaro.

