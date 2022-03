https://mundo.sputniknews.com/20220331/expresidenta-boliviana-jeanine-anez-pierde-dos-recursos-en-inicio-de-juicio-por-golpe-de-2019-1123864045.html

Expresidenta boliviana Jeanine Áñez pierde dos recursos en inicio de juicio por golpe de 2019

Expresidenta boliviana Jeanine Áñez pierde dos recursos en inicio de juicio por golpe de 2019

El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción, "sin ingresar a mayores consideraciones de orden legal, por unanimidad de sus miembros y conforme lo dispone el Código de Procedimiento Penal, rechaza in limite la recusación formulada por la acusada Jeanine Áñez Chávez", dijo una resolución judicial.Esa resolución fue divulgada poco antes de que otro tribunal de La Paz, el de garantías constitucionales, rechazara un recurso de la expresidenta para recibir atención médica fuera de la cárcel y ser juzgada en libertad.Áñez había recusado al tribunal de sentencia después de que esta instancia instalara formalmente el pasado lunes 28 de marzo el juicio ordinario por el golpe de Estado de 2019, en el cual la expresidenta es la principal acusada, iniciando un proceso que proseguirá el venidero 4 de abril.El rechazo a la recusación fue resuelto el martes 29 por el tribunal de tres jueces, aunque solo fue revelado el jueves en una publicación del diario La Razón.El tribunal de sentencia resolvió también multar con dos salarios mínimos a uno de los abogados de Áñez, Jorge Valda, por supuesto mal comportamiento en la primera audiencia, advirtiéndole que "en caso de persistir en similares conductas" sería apartado del juicio.Áñez y ocho jefes militares y policiales, de los cuales dos se han declarado culpables y cuatro están declarados en rebeldía, están acusados en el primer juicio por el golpe de 2019 que siguió al derrocamiento de Evo Morales (2006-2019), en tanto que en un proceso paralelo por el mismo caso los acusados son todos civiles.Radio Erbol informó que en una sesión virtual en la tarde del jueves el Tribunal Cuarto en lo Penal de la capital, constituido en tribunal de garantias constitucionales, resolvió "por unanimidad denegar la tutela solicitada por la señora Jeanine Áñez Chávez".Áñez asistió virtualmente a esa audiencia desde la cárcel de La Paz en la que cumple detención preventiva desde marzo del año pasado.Según su propia exposición ante los jueces, reproducida parcialmente en redes sociales, buscaba con el recurso que se ponga fin a la detención preventiva, que se le permita acceder a servicios médicos privados y en general que se respeten sus derechos y los de su familia.Hizo estos pedidos con miras a las venideras audiencias del juicio por el golpe, que se reanudará el venidero 4 de abril, según anunció el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz.Erbol reportó informó que la expresidenta dijo el jueves que no recordaba nada de la primera audiencia del juicio, durante la cual sufrió un desvanecimiento que fue atribuido luego a una "crisis de ansiedad"."No sé si eso será producto de una secuela de las deficiencias de salud que he tenido durante todo este tiempo, de origen nervioso (…); no me esperaba ya tener una pérdida de memoria, me imagino yo de que eso también es como consecuencia del estrés muy alto", dijo Áñez, según la radio.Desde que fue puesta en prisión, la expresidenta ha presentado una decena de recursos a la justicia, todos rechazados, pidiendo el cese de su detención o salidas de la cárcel por razones de salud.En febrero pasado, Áñez se declaró en huelga de hambre por dos semanas en demanda de anulación del proceso.

