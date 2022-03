https://mundo.sputniknews.com/20220331/estos-paises-podrian-renunciar-al-dolar-a-favor-de-sus-divisas-nacionales-1123849266.html

Estos países podrían renunciar al dólar a favor de sus divisas nacionales

A partir del 1 de abril, Rusia solo aceptará pagos en rublos por el gas que vende a Europa. Y si bien es imposible renunciar por completo a los pagos en... 31.03.2022, Sputnik Mundo

El experto explica que cada vez más países examinan la introducción de los pagos en monedas nacionales: en particular, los Estados miembros de la Unión Económica Euroasiática ya acordaron hacerlo. Rusia también está examinando este método de pagos con sus aliados de Asia y África.Finalmente, se rumorea que Arabia Saudí estudia aceptar el yuan en lugar del dólar para de esta manera fijar el precio de sus ventas de petróleo a China. Al mismo tiempo, el país asiático no tiene la intención de reforzar el papel del yuan como moneda internacional, pues en este caso, "tendría que gastar —o sea, invertir— grandes reservas en yuanes de residentes extranjeros. Esto, a su vez, podría reducir el número de dueños chinos de grandes compañías y abrir puerta a los inversores extranjeros, algo que Pekín no necesita.

