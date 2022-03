https://mundo.sputniknews.com/20220331/el-ministro-de-defensa-de-brasil-celebra-el-golpe-de-1964-que-inauguro-la-dictadura-militar-1123837786.html

El ministro de Defensa de Brasil celebra el golpe de 1964 que inauguró la dictadura militar

El ministro de Defensa de Brasil celebra el golpe de 1964 que inauguró la dictadura militar

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El ministro de Defensa de Brasil, el general Walter Braga Netto, publicó este jueves un texto oficial en que celebra el golpe de... 31.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-31T14:23+0000

2022-03-31T14:23+0000

2022-03-31T14:23+0000

américa latina

brasil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107660/70/1076607099_0:0:2926:1646_1920x0_80_0_0_6835a20f9fd513631430fff024b5ae7e.jpg

En el texto, el ministro remarca que la historia "no puede ser reescrita con simple revisionismo" y defiende su punto de vista; en su opinión el golpe que se vivió en Brasil, que él no define como tal, fue la respuesta a un escenario de incertidumbres e inestabilidad política que "comprometía la paz nacional".Según el funcionario, en los años posteriores a 1964 la sociedad brasileña lideró un periodo de "estabilidad, seguridad, crecimiento económico y madurez política que resultó en el restablecimiento de la paz en el país y el fortalecimiento de la democracia", a pesar de que durante ese tiempo no hubo democracia sino dictadura.Braga Netto asegura además que las instituciones "también se fortalecieron" y que las Fuerzas Armadas "acompañaron esa evolución", a pesar de las innumerables pruebas de que los militares torturaron y mataron a cientos de opositores políticos y gobernaron el país limitando los poderes legislativo y judicial.El ministro de Defensa es uno de los más próximos al presidente Jair Bolsonaro, fue uno de los articuladores de las marchas golpistas organizadas por el Gobierno el 7 de septiembre del año pasado, y se espera que presente a las elecciones como candidato a vicepresidente.

https://mundo.sputniknews.com/20220330/malvinas-el-horror-en-las-propias-filas-y-sin-justicia-40-anos-despues-1123805979.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brasil