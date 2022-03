https://mundo.sputniknews.com/20220331/eeuu-afirma-que-no-hay-indicios-de-que-rusia-se-este-preparando-para-usar-armas-nucleares-1123846945.html

EEUU afirma que no hay indicios de que Rusia se esté preparando para usar armas nucleares

WASHINGTON (Sputnik) — EEUU no ve indicios en este momento de que Rusia se esté preparando para usar armas nucleares, dijo un alto funcionario de defensa. 31.03.2022, Sputnik Mundo

"No he visto ninguna actividad por parte de los rusos que cambiaría nuestra evaluación o nuestra postura estratégica. Y no hay indicios en este momento de que se estén preparando para usar ese tipo de armas [nucleares]", dijo el funcionario durante una rueda de prensa.

