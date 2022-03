https://mundo.sputniknews.com/20220331/dificultades-logisticas-comprometen-las-exportaciones-chilenas-de-fruta-fresca-1123852230.html

Dificultades logísticas comprometen las exportaciones chilenas de fruta fresca

Según IQonsulting cerca de 4.000 contenedores con cerezas producidas en Chile no pudieron ingresar a China en el tiempo estipulado, por lo que la comercialización de la fruta se ve afectada.De acuerdo a recientes declaraciones del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura de Chile, Cristián Allendes, 30% del volumen de cerezas enfrenta problemas con los envíos tras dificultades en los procesos aduaneros de entrada al gigante asiático.Allendes señaló a medios locales que la fruta pasa alrededor de 15 días en las aduanas, tiempo que luego afecta el proceso de ventas y hace perder las cualidades del producto como su sabor.Es por eso que el valor de las cerezas en el mercado disminuyó de cuatro dólares a un dólar.Sin embargo, las cerezas no han sido las únicas afectadas puesto que los arándanos también sufren las consecuencias. Casi 50% de las cargas de este alimento han demorado casi 35 días en arribar a los mercados, a diferencia de los 14 que demoraban anteriormente.Por este motivo, se estima que 10% de la producción se perdió.Además, en los países importadores aumentó la presión en la cadena logística. Esto como consecuencia del desvío de buques que tenían como destino Rusia que fueron redirigidos tras el conflicto del país con Ucrania.Por ejemplo, en Filadelfia—EEUU— en lugar de cuatro buques semanales, arriban ocho, por lo que aumenta la presión al momento del desembarque.Por otra parte, en el caso de la uva se disminuyó la cantidad de carga en un 4%.Si bien la mitad de las exportaciones fueron despachadas, “80% de la mitad restante está en frigoríficos y el costo de hacer eso es enorme”, sostuvo el presidente de la Federación de Productores de Fruta, Jorge Valenzuela.La comercialización de la uva se ve comprometida, considerando que el desembarque en ese país estuvo “lento”. Además, tampoco es rentable exportar manzanas debido al elevado costo de los envíos, dijo Valenzuela.Por su parte, el presidente de la Asociación de Exportadores de Fruta (Asoex), Ronald Bown afirmó que el efecto del problema logístico referente a las exportaciones de fruta puede ser “desastroso”. O se vuelve un negocio no rentable, como en el caso de la manzana y la uva o, la extensión de los tiempos de envío como sucede con los arándanos terminan afectando la condición de la fruta.

