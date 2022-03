https://mundo.sputniknews.com/20220331/congreso-peruano-aprueba-destituir-a-cuestionado-ministro-de-salud-1123861464.html

Congreso peruano aprueba destituir a cuestionado ministro de Salud

LIMA (Sputnik) — El Congreso de Perú aprobó sacar del cargo al cuestionado ministro de Salud, Hernán Condori, luego de votar a favor de una moción de censura... 31.03.2022, Sputnik Mundo

"Aprobada moción 2224 que propone censurar al ministro de Salud, Hernán Yuri Condori Machado, por su manifiesta falta de idoneidad y capacidad para el ejercicio del cargo", informó el parlamento a través de su cuenta en Twitter.La moción de censura obtuvo 71 votos a favor, 32 en contra y 13 abstenciones.Tras esta decisión, el titular de Salud deberá presentar su carta de renuncia, la cual deberá ser aceptada obligatoriamente por el presidente Pedro Castillo.Desde su nombramiento en febrero, el titular de Salud ha sido fuertemente cuestionado por bancadas del Congreso, así como por diversas instituciones médicas y científicas de Perú que consideran peligrosa su permanencia en el cargo dentro del contexto de la pandemia de nuevo coronavirus.Condori, médico y militante del partido oficialista Perú Libre (izquierda), tiene una investigación fiscal por corrupción, además de haberse dedicado a vender productos de salud de mercadeo directo que no cuentan con aval científico ni registro sanitario.Asimismo, el ministro se autodenomina gineco obstetra, pero no cuenta con el debido registro en el Colegio Médico del Perú, por lo que no está acreditado en dicha especialidad.

