Cómo el espíritu del último tlatoani mexica ayuda a una familia a curar cáncer en minutos

No se trata de una técnica o un conocimiento milenario. En realidad, aseguran, es un don que se ha heredado en al menos tres generaciones, siendo la primera en ponerlo en práctica a nivel masivo Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, y cuyas sesiones curativas fueron registradas en la década de los 70 por el neurofisiólogo Jacobo Gringberg, desaparecido desde el 8 de diciembre de 1994.Grinberg describió en el volumen cuatro de sus investigaciones sobre chamanismo mexicano cómo curaba Pachita, o más bien, el espíritu de Cuauhtémoc, 'el Hermanito', a través del cuerpo de Bárbara Guerrero: con un cuchillo que aparecía en sus manos, realizaba una incisión en la parte del cuerpo donde estaba el mal; posteriormente, usando solo sus manos, extraía una especie de masa oscura para después aparecer un órgano o tejido en sus manos e insertarlo en el cuerpo. El procedimiento dura minutos, no requiere anestesia y permite al paciente salir caminando con recomendaciones básicas.Una descripción similar la hizo Alejandro Jodorowsky en la novela La danza de la realidad tras presenciar una ceremonia en la azotea de un edificio frente a la Plaza Río de Janeiro, en la colonia Roma, en la Ciudad de México."Yo he visto operaciones del corazón que han durado 20 minutos", declara en conversación para Sputnik Domingo Ferrer, quien conoció a El Hermanito hace 30 años cuando lo curó de cáncer, momento desde el cual apoya a la familia de Pachita y coordinó las sesiones de su hijo Enrique, fallecido en 2012, y ahora las de su nieto, Israel.El proceso —con un costo variable, incluso llegando a ser gratuito en algunos casos— que hoy realiza Israel es prácticamente igual: acuesta a su paciente y procede a sacar lo dañino o a arreglar lesiones internas completamente descartadas por médicos cirujanos. Después, la persona reposa unos minutos y puede irse caminando a casa con las instrucciones prescritas por El Hermanito, las cuales consisten en cuidados generales posoperatorios.Buscar los tres pies al gatoEl trabajo de El Hermanito suele ser vinculado con los llamados "cirujanos psíquicos", un grupo de personas que, a través de la energía, aseguran que curan enfermedades de todo tipo con diferentes técnicas: desde limpias con huevos hasta sesiones con gemas, todo bajo el principio de que la energía es la responsable de las enfermedades y a su vez de la recuperación, como muestra el documental sobre el tema producido por TV UNAM.Sin embargo, el don de Cuauhtémoc es muy diferente al de los chamanes y brujos más tradicionales, ya que quienes curan, en realidad, entran en una especie de trance que, aseguran, los hace salir de su cuerpo (como en una proyección astral) para permitir que el espíritu de El Hermanito tome posesión e interceda entre el paciente y Dios. Mientras, el espíritu del portador está en un lugar "donde está el Todo, pero no hay nada"."No es una decisión de la Tierra, no es una cuestión de aprendizaje: es una cuestión del cielo, es el cielo el que decide. El antecesor sabe quién va a ser el sucesor, pero el sucesor no sabe que él es el que va a suceder, hasta que sucede al anterior y el cielo empieza a trabajar", precisa Ferrer al referir que el don se ha heredado a familiares de línea directa de Pachita.La teoría sintérgica de Jacobo GrinbergEl estudio sobre chamanismo de Jacobo Grinberg —de siete volúmenes— no se limitó al registro de las sesiones de Pachita pues su intención era entender qué sucedía en su cerebro cada vez que operaba. Con sus observaciones, el psicólogo de la UNAM desarrolló la teoría sintérgica que, entre otras cosas, explicaría de manera científica cómo es que la familia Guerrero puede abrir a personas sin preparación médica y materializar órganos y objetos como un acto de magia.Grinberg, un estudioso además de la meditación, consideraba que todas las conciencias están unidas a una especie de red invisible y universal que denominó lattice y que es la responsable de mostrarnos la realidad física que vivimos, es decir, no somos nosotros quienes interactuamos directamente con la realidad a través de los sentidos, sino nuestra conciencia a través de la lattice. El resultado de esta interacción sería lo que percibimos como nuestra realidad: una proyección/interpretación de nuestro cerebro de la lattice, según la teoría, lo que de alguna manera remite y amplia el mito de la caverna de Platón.En el caso de Pachita, según Grinberg, ella era capaz de modificar conscientemente su interacción con esta lattice lo que literalmente le permitía transformar y manipular nuestra realidad física al grado de ser capaz de materializar órganos, tejidos y objetos con sólo pensarlo."Implica una sola cosa: saber que Dios existe y que cuando él lo permite todo puede ocurrir, y cuando él no lo permite, nada puede ocurrir", rebate Ferrer, quien no comparte del todo los postulados de Gringberg.Para Ferrer, lo que sucede tiene relación con la física cuántica, la metafísica, la fenomenología y sí, con la teología. Pese a sus diferencias con el investigador, coincide en que la realidad física que vivimos y estudiamos es sólo una ilusión, así como lo es el concepto del tiempo ya que presente, pasado y futuro ocurren simultáneamente.El seguidor de El Hermanito explica que para entender lo que sucede se necesita dejar la idea de que "la percepción genera la realidad" y el principio de exclusión con el que nos acercamos a la física, el cual sostiene que una cosa lo es en tanto que no es una de las infinitas posibilidades que pudo haber sido."La realidad no es así, mientras no exista el colapso de la función de bondad, lo que tenemos son infinitas posibilidades y de pronto todas de esas infinitas posibilidades se concreta una", detalla Ferrer, quien agrega que esa posibilidad en la que una persona puede sanar "mágicamente" ocurre por intervención de Cuauhtémoc ante Dios, y no tanto por actuar del médium, en este caso, Israel.Porque a pesar de lo impactante del relato, todo se desenvuelve en un ambiente en el que no parece que ocurre algo extraordinario, según el propio creyente."Puedes estar adentro y sientes que está bien, que es parte del orden natural de las cosas", comenta Domingo, quien confiesa que, si viera en la calle u otro sitio lo que sucede en las sesiones en las que ayudó como asistente durante seis años, sencillamente se desmayaría.La disputa por un gran poderJacobo Grinberg conoció a Pachita en una reunión en Los Pinos, gracias a la ayuda de Margarita López Portillo, hermana del expresidente mexicano José López Portillo, ya que Bárbara Guerrero, a diferencia de sus descendientes, atendía a muchos políticos y artistas de la década de los 70 como María Félix, José José y Antonio Aguilar.Desde entonces, Grinberg se obsesionó con el tema y, de acuerdo con Ferrer, quiso adjudicarse parte del don de El Hermanito. La relación entre El Hermanito y el investigador, según la opinión de Ferrer, también se desgastó porque el investigador no respetó la intimidad de la familia Guerrero, incluso llegando a convencer a la nieta de Pachita, Liliana Ugalde, que ella era la sucesora por una especie de regla no escrita que sostiene que El Hermanito debe manifestarse en un sexo diferente en cada generación."Fue un problema de Grinberg: buscan la magia, buscan el conocimiento de la magia, buscan el poder, no buscan ayudar. Piensan en el poder, no piensan en la fe o en el conocimiento", refiere Domingo, quien asegura que lo último que supieron del mexicano fue que estaba inquieto porque tenía que visitar a Carlos Castaneda, autor de Las enseñanzas de Don Juan, un libro en el que plasmó sus experiencias con el chamán Juan Matus y sus rituales con peyote (una planta psicoactiva), y el cual, según Octavio Paz, propone "una crítica radical de la realidad".El Hermanito manifestado en la Tierra tiene un único objetivo: servir y curar a la gente, razón por la que realiza visitas a diferentes lugares del mundo para atender a más de 400 personas por semana, como lo hizo recientemente en la Ciudad de México. Porque a pesar de lo extraordinario que resulta el acto, no hay un culto detrás, o una filosofía de vida que te permitirá aparecer una manzana en tu mano si tienes hambre: es un acto de fe y de reconexión espiritual que ha sido alimentado por la familia de Pachita, incluso sin entender realmente cómo es que operan casos que médicos han dado por perdidos y en ambientes sin asepsia que asustarían a los más abiertos de mente.

