¿Cómo afectó a nuestra habla el uso del tapabocas?

¿Cómo afectó a nuestra habla el uso del tapabocas?

Fatiga vocal y alteraciones en la pronunciación de consonantes son parte de los resultados detectados.

¿Cómo afectó a nuestro habla el uso de mascarilla? Fatiga vocal y alteraciones en la pronunciación de algunas consonantes, son parte de los resultados detectados.

En el año 2020, a raíz de la pandemia por COVID-19, se incorporó el tapabocas como parte de la vida cotidiana. Lo tenemos junto a nosotros todo el tiempo, en la cartera o en el bolsillo al igual que el celular o la llave de casa, y no puede faltar nunca a la hora de salir a la calle.Es inevitable que su uso constante provoque cambios en nuestra forma de comunicarnos. Con esta idea, dos investigadoras españolas se propusieron comenzar a investigar al respecto.Nuria Polo, profesora titular del Departamento de Lengua Española y Lingüística General, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, brindó más detalles sobre su trabajo."El problema con las mascarillas es que interfieren en distintas frecuencias de la voz, sobre todo en las más altas del espectro. A la hora de hablar serían las consonantes fricativas como la 'S' o la 'Z', por ejemplo. Todos estos sonidos con un ruido de fricción serían los que se ven más afectados", indicó la experta.Se volvió también una constante tener inconvenientes para comunicarse con la mascarilla puesta. Uno de los interlocutores habla bajo, por el ruido de ambiente, porque la otra persona tiene poca audición, y no puede leer los labios para entender claramente. Estos factores llevan como consecuencia a la fatiga y el esfuerzo vocal."El ítem que repetían todas las personas participantes del estudio es 'la gente no me entiende en ambiente ruidoso cuando llevo puesta la mascarilla' (...) Eso genera el efecto colateral de que instintivamente gritamos más, nos ponernos más nerviosos y a la vez se mezcla un poco todo", explicó Polo."Toda esta tensión puede llevar a un aumento de la fatiga y del esfuerzo vocal que a largo plazo puede tener una repercusión negativa en nuestra salud vocal", dijo la experta.También influyen en la comunicación aspectos emocionales que hacen a la comunicación no verbal. Por ejemplo, no poder ver una sonrisa o distintas expresiones del rostro que complementan la comunicación.En cuanto a estudios realizados en Latinoamérica, se observaron modificaciones en los hábitos vocales, por ejemplo en estudios realizados con brasileños y chilenos, según la bibliografía analizada por las españolas. Esto causa en consecuencia que las personas hablen más despacio y griten más. Lo que genera un riesgo de fonotrauma o daño en los pliegues vocales.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

