Canciller cubano rechaza declaraciones de la Unión Europea respecto a sanciones judiciales

LA HABANA (Sputnik) — El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, rechazó las declaraciones emitidas por el Alto Representante la Unión Europea (UE), Josep... 31.03.2022

“Rechazamos enérgicamente declaración sobre Cuba del Alto Representante de la UE, Josep Borrell. Solo nuestros tribunales, y no ninguna autoridad europea, están facultados para emitir sentencias en apego estricto al debido proceso”, escribió el titular cubano de Exteriores en su cuenta en Twitter.La declaración de Borrell, a nombre de la UE, y citada por medios de prensa internacionales, "insta a las autoridades cubanas a poner en libertad a todos los prisioneros políticos y personas detenidas por ejercer sus libertades de reunión y expresión".Varios centenares de personas fueron arrestadas a consecuencia de los disturbios que sacudieron varias ciudades de la isla los días 11 y 12 de julio, involucradas en hechos vandálicos asociados a protestas antigubernamentales ocurridas esos días, de acuerdo a información ofrecida a la prensa por la Fiscalía.Según las autoridades de la isla, las principales acusaciones contra los encartados fueron por acciones violentas en la vía pública contra funcionarios policiales y personas, agresiones a instituciones estatales e instalaciones de la Policía Nacional, destrucción de vehículos policiales, lesiones a personas, graves daños materiales, y asalto y saqueo de tiendas y establecimientos públicos, entre otros hechos.“La UE debería ocuparse de episodios de represión se producen en sus Estados miembros y de menores detenidos en sus cárceles. A la UE, que actúa con evidente doble rasero, no le asiste derecho alguno o autoridad moral para intervenir en cuestiones que solo competen a Estado Cubano”, agregó el jefe de la diplomacia cubana en Twitter.El 25 de enero último, la Fiscalía General de la República informó que, como resultado de las investigaciones de los hechos ocurridos se presentaron 117 expedientes en fase preparatoria correspondientes a los de mayor connotación, de los cuales 110 pasaron a los tribunales, con 710 acusados.El pasado 17 de marzo, el Tribunal Provincial Popular de La Habana sancionó con diferentes condenas que van de cuatro a 30 años de prisión, a 128 de los 129 acusados por los disturbios acontecidos los días 11 y 12 de julio pasado en la capital cubana.“Estos procesos fueron seguidos contra 129 ciudadanos, acusados de cometer y provocar graves disturbios y hechos vandálicos, con el propósito de desestabilizar el orden público, la seguridad colectiva y la tranquilidad ciudadana”, expresó un comunicado divulgado por la Dirección de Comunicación Institucional del Tribunal Supremo Popular.Los juicios orales y públicos se efectuaron entre el 14 de diciembre de 2021 y el 3 de febrero de 2022, correspondientes a las seis causas penales establecidas por los hechos ocurridos en los municipios de 10 de Octubre y Arroyo Naranjo, ambos en la capital de la isla.De las 129 personas que fueron arrestadas y responsabilizadas por estos hechos en La Habana, 31 recibieron condenas que van de 20 a 30 años de cárcel; 97 fueron sancionados con privación de libertad de cuatro a 19 años, y uno resultó absuelto al no poderse demostrar su participación en los hechos.Los juicios contra los acusados de desórdenes se siguen realizando en varias localidades del país.

