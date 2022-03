https://mundo.sputniknews.com/20220331/argentina-proyecta-su-soberania-sobre-las-islas-malvinas-de-cara-al-futuro-1123814647.html

Argentina proyecta su soberanía sobre las Islas Malvinas de cara al futuro

Malvinas es un tema central en argentina, por los 40 años de la guerra, la ocupación colonial, y por la ubicación estratégica de las islas en el Atlántico Sur... 31.03.2022, Sputnik Mundo

La Guerra de Malvinas cumple 40 años. Comenzó el 2 de abril de 1982 cuando desembarcaron tropas argentinas en las islas al sur del país, sobre el Atlántico, ocupadas ilegalmente por el Reino Unido. Era entonces el tiempo de la dictadura cívico-militar en Argentina, que terminaría al año siguiente, entre otras cosas por la derrota en esa guerra el 14 de junio.40 años después el tema está en el centro de la mesa en Argentina. No solamente por lo la fecha, la significancia de la guerra, su importancia en la memoria, sino por la centralidad de un conflicto que es un asunto no solamente de pasado, sino sobre todo de futuro.El futuro en el tema Malvinas es algo que estuvo, analiza Rossi, en palabra del presidente Alberto Fernández desde la hora cero: "En su discurso de asunción el 10 de diciembre de 2019 vinculó en un solo párrafo la reivindicación de Malvinas, la política argentina sobre el Atlántico Sur, y la Antártida argentina. Estructurar eso en un solo concepto me parece que es un aporte a la política argentina a las décadas que vienen".Los tres elementos son centrales. En el caso de la Antártida señala la importancia de "tener presente que el Tratado Antártico del año 1948 se renueva en 2048, el mundo acumula tensiones geopolíticas, el orden surgido después de la Segunda Guerra Mundial se rediseña, entonces tenemos que prestar particular atención a ese escenario". Una parte de la Antártida integra el territorio argentino de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, donde se encuentran las Islas Malvinas.Ante esa importancia, el Ministerio de Defensa argentino se encuentra en un proceso de desarrollo de varias iniciativas.Nuevas bases militares"En línea con el anuncio del 10 de diciembre de 2019 en la nueva directiva política de defensa nacional, que es de julio del año 2021, hay una instrucción precisa del presidente sobre la necesidad de impulsar el proyecto de la nueva base naval en Ushuaia, que es un punto fundamental para la logística, el sostén de la Campaña Antártica anual, base que se proyecta a toda nuestra presencia en el Atlántico Sur", explica el secretario de Estrategias y Asuntos Militares del ministerio de Defensa.Rossi estuvo a mediados de marzo junto al ministro de Defensa, Jorge Taiana, en Ushuaia, "poniendo la piedra fundamental y dando comienzo a los trabajos de ese muelle y nueva base"."La base Petrel va a combinar el medio naval, aéreo, con un asentamiento permanente y va a facilitar abastecer desde ahí con puente a la base Marambio [en la Antártida] al resto de nuestras bases, les va a dar un salto de calidad logística en complemento con esa nueva base en Ushuaia", explica Rossi."Hemos hecho otro anuncio que ya está concretado en parte, que es un puente aéreo entre Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia, con aviones Twin Otter que se han replegado de la Antártida, esa tarea se va a hacer con helicópteros, pero lo que tenemos es frecuencias de líneas aéreas, lo cual viene a palear el relativo aislamiento que tiene la isla".ComunicacionesLas iniciativas desplegadas por el Ministerio de Defensa hacia esa área estratégica incluyen también un radar en la ciudad de Río Grande —en la provincia de Tierra del Fuego— que será desplegado en mayo: "Eso también va a acelerar lo que prevé el plan de radarización argentino en aquel lugar", explica Rossi."El desplegar ese radar ahí nos va a poder tener con sensores propios pista de lo que pasa en un área de 300 o 400 kilómetros alrededor de Río Grande, donde está Malvinas, Chile, el estrecho, tener mejor cubierta la vigilancia que es uno de los objetivos del comando aéreo espacial".Finalmente, el secretario de Estrategias y Asuntos Militares del ministerio de Defensa señala otra iniciativa: "En la base Belgrano 2 [en la Antártida], una de las bases más australes que tenemos, se completaron las instalaciones para el año que viene alojar antenas satelitales para recibir datos y controlar nuestros satélites, lo que va a permitir a la Argentina mediante intercambio con otros países ofrecer ese servicio a todos los que tienen satélites de órbita polar".Un territorio estratégico"El Atlántico Sur es una plataforma muy extendida, hay un gradiente de pendiente que no en todas partes se da, es como una inmensa pampa sumergida, por el eso el proyecto de nuestro anterior gobierno que impulsó Cristina Fernández (2007-2015), Pampa Azul, tiene que ver con eso", analiza Rossi, en referencia a la iniciativa lanzada en el año 2014.Pampa Azul, pensada para "promover el conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y la innovación productiva en el Atlántico Sur", fue desfinanciada por el Gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019, y relanzada en el 2020 como parte de las políticas del actual Gobierno."Hay recursos geológicos, mineros y pesqueros importantísimos, además de biodiversidad que hay que preservar", señala Rossi. Esos recursos son parte de las disputas alrededor de Malvinas, debido a su importancia estratégica y las acciones de explotación de gas y de petróleo llevadas adelante por Reino Unido dentro de su política de ocupación colonial y de incumplimiento de acuerdos."Teniendo presente que el Tratado Antártida se renueva en el año 48, que el orden surgido después de la Segunda Guerra Mundial sufre tensiones, es imaginable que haya zonas de disputa en todos los niveles en el Atlántico Sur, potencias extra regionales, me parece que hay que hacer un esfuerzo grande para también poder proyectar sobre aquellos territorios una Argentina muy insertada en la geografía sudamericana", sostiene Rossi.Por eso, mirando hacia el futuro, Rossi asegura: "Malvinas nos une, tenemos que recordar a quienes lucharon en Malvinas, quienes quedaron en Malvinas, hay que recuperarlo con emotividad, pero hay que proyectar aquello porque Malvinas no es solo abril del 82, Malvinas tiene dos siglos de andadura previa y necesitamos que tenga siglos por delante".

