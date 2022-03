https://mundo.sputniknews.com/20220331/analista-rusia-y-ucrania-deben-exterminar-el-nazismo-para-una-paz-verdadera-1123815546.html

Analista: Rusia y Ucrania deben exterminar el nazismo para una paz verdadera

Analista: Rusia y Ucrania deben exterminar el nazismo para una paz verdadera

MANAGUA (Sputnik) — La desnazificación de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk es el escollo de un futuro acuerdo de paz entre el Kiev y Moscú... 31.03.2022

El martes, las delegaciones de Rusia y Ucrania se reunieron en Estambul en una cuarta ronda de discusiones para la búsqueda de la paz, donde las autoridades de Kiev expresaron que "las cuestiones de Crimea y Donbás ya están zanjadas", según declaró el miércoles el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.No obstante, para Espinoza las partes negociadores deben dar una mirada a las comunidades víctimas del asedio y la agresión de los ucranianos nazis, quienes son tratados como criminales y el odio a las repúblicas independentistas persistirá mientras los medios de información de occidente presenten como criminales a los civiles prorrusos."La OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) y Estados Unidos han estado financiando a los medios de información masiva, para alimentar el odio a todo lo que sea ruso, a lo que huela a ruso, por ejemplo el idioma ruso en las región del Donbás, es algo considerado un crimen hablar ruso y allí en las regiones que se están liberando la mayoría de personas son rusas y prorrusas, entonces las ¿van a exterminar a todas?, ¿van a repetir un holocausto como hicieron con los judíos?, entonces ese tipo de cosas hay que cortarlas", expresó el analista.Aunque las negociaciones entre Rusia y Ucrania no son definitivas, Lavrov consideró que "es un avance sustancial", porque "los negociadores ucranianos confirmaron la necesidad de garantizar un estatus no alineado y no nuclear de Ucrania, así como de mantener su seguridad fuera de los marcos de la Alianza Atlántica".El analista de Nicaragua consideró que el avance de las pláticas trae un alivio al mundo que está expectante de la operación de desmilitarización y desnazificación que ordenó el presidente Vladimir Putin el pasado 24 de febrero.El experto declaró que es positivo que sea Turquía (que ha vendido drones a Ucrania para la guerra) la anfitriona de las negociaciones, así como el avance en la discusión que garantice los corredores humanitarios sin agresión de parte de las tropas de Kiev."Es importante que Turquía sea parte de los buenos oficios, para que no esté se meta en el conflicto, porque Turquía estaba vendiéndole varios sistemas de drones, de aviones no tripulados a Ucrania, entonces cuando una parte vende a una parte en guerra, significa que la guerra le está dando un beneficios; pero en general es avanzar en los corredores humanitarios, porque también entiendan que es necesarios desnazificar ese país, estamos viendo con horror a diario videos de la población que da testimonios horrendos de como practican el genocidio en esas regiones", afirmó.El especialista en política internacional expresó que no hay que bajar la guardia con Estados Unidos y los países de la OTAN, que son los beneficiados con el conflicto."Estados Unidos y Unión Europea no están interesados que Ucrania termine el conflicto porque ellos se están beneficiando, el complejo militar industrial se está beneficiando de todo esto con la venta de armas, entonces allí le corresponde a Rusia y a los mismos ucranianos buscar por todo los caminos la paz", puntualizó Espinoza.Finalmente, valoró que de no "sacar voluntades" entre las naciones en conflicto, Estados Unidos buscará la reanudación de las operaciones militares para una segunda etapa.

