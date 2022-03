https://mundo.sputniknews.com/20220331/amo-espana-belinda-le-dice-adios-a-mexico-y-se-va-a-vivir-a-su-pais-natal--1123815819.html

"Amo España": Belinda le dice adiós a México y se va a vivir a su país natal

"Amo España": Belinda le dice adiós a México y se va a vivir a su país natal

La cantante y actriz informó que se quedará a vivir en España, el país que la vio nacer. La noticia llega luego de su escandalosa ruptura con el artista... 31.03.2022, Sputnik Mundo

Fue durante una entrevista radiofónica con la estación española Mega Star FM en donde Belinda soltó la bomba de que se instalaría en dicho país europeo en donde se encuentra grabando una serie de Netflix. "Me voy a instalar aquí a vivir, que estoy súper emocionada porque es una nueva etapa de mi vida", afirmó la cantante, quien recordó que ella nació en España y no en México, país en el que consolidó su carrera. Mientras que algunos fans mexicanos de Belinda no se tomaron a bien la noticia, que llega tras la escandalosa ruptura entre la actriz y el cantante Christian Nodal, otros aplaudieron la decisión de la artista.

