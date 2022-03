https://mundo.sputniknews.com/20220331/a-biden-se-le-escapo-la-tortuga-1123849941.html

A Biden se le escapó la tortuga

A Biden se le escapó la tortuga

El presidente de EEUU, Joe Biden, se desmelenó, como lo hace cada vez que puede, y desfogó sus frustraciones contra su homólogo de Rusia, Vladímir Putin. En un... 31.03.2022, Sputnik Mundo

¿Por el amor de Dios?"Por el amor de Dios, este hombre no puede seguir en el poder", disparó Biden respecto a Putin desde su tarima polaca, un rato más tarde de habar llamado "carnicero".Invocando al creador supremo, al inquilino de la Casa Blanca –que no las tiene todas consigo, ni cognitiva ni físicamente según varios analistas– se lo comió el personaje: tiró de sheriff del mundoAl respecto, el Dr. en Ciencias Políticas Mariano Ciafardini, advierte que es evidente que a medida que la estrategia rusa tiene éxito, y que Rusia consolida sus objetivos siempre proclamados, cuya intención nunca fue la de invadir el país para quedarse, ni para dominarlo, sino simplemente para detener el ataque brutal que estaba sufriendo el Donbás, sobre todo para que se respetaran los acuerdos de Minsk."A medida que esto se está consolidando y que se está llevando adelante la desnazificación y que se avanza, concretamente incluso las autoridades rusas militares han dicho que se van a concentrar ahora ya cada vez más en el Este de Ucrania, siguiendo este derrotero. Hay un éxito de esta estrategia", señala en analista.Biden no hace pie"La desesperación de EEUU, sobre todo del bloque de poder de EEUU que es el que desencadenó todo esto, es cada vez mayor. Y en situaciones de tanta tensión y de tanta desesperación, personajes políticos que no están a la altura de las circunstancias, y que nunca lo estuvieron –de hecho, siempre se dijo que Biden no tenía las capacidades como para ocupar semejante cargo de una de las potencias mundiales, apodado 'Sleepy Joe', como una persona somnolienta, con cierta demencia senil– es donde se ve que se cometen errores garrafales", apunta Ciafardini.Ciafardini señala que Biden no se puede dirigir en esos términos a Putin, con quien hasta hace poco estaba hablando por teléfono."Biden dice lo que no hay que decir, pero que es cierto: EEUU intenta tener injerencia en los asuntos internos de otros países. De ninguna manera puede decir si un presidente puede estar, o no. Un presidente [Putin] que además es elegido democráticamente y que tiene hasta el momento el apoyo de una gran mayoría del pueblo ruso. Por eso también salen a corregirlo. Pero son estos errores que se cometen, por un lado, porque el personaje no está a la altura de las circunstancias, y segundo, porque la situación le va siendo cada vez más adversa".

