Un supuesto secuestro de menores, el nuevo escándalo de la alcadesa mexicana Sandra Cuevas

La alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, enfrenta una nueva polémica luego de que se difundió un video en el que aparece en medio de una discusión que... 30.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-30T20:33+0000

2022-03-30T20:33+0000

2022-03-30T20:33+0000

américa latina

méxico

política

ciudad de méxico

seguridad

La difusión de las imágenes coincidió con la audiencia a la que Cuevas Nieves se presentó este 29 de marzo, luego de que los policías que la denunciaron por robo y abuso de autoridad no aceptaron la disculpa pública de la panista, establecida como una medida para suspender el proceso penal en su contra.En el material difundido en redes sociales, y grabado en 2018, se observa que un hombre intenta llevarse a dos menores de edad en el momento en el que la madre de las niñas va por ellas a una escuela primaria de la Ciudad de México.De inmediato, el hombre, identificado como Christian Israel Quiroz Oropeza, trata de arrebatar a una de las niñas y de inmediato empieza el forcejeo que termina con la alcaldesa en el suelo golpeando a la madre de los menores.Confirma autenticidad del videoLuego de que las imágenes se volvieron virales, Sandra Cuevas confirmó la veracidad del video y aseguró que nunca trataron de secuestrar a las niñas.En presencia de los involucrados, la alcaldesa confirmó que conoce a los involucrados desde hace varios años y sostiene que "los hechos no ocurrieron como los quieren hacer ver", aunque no precisó por qué inició la gresca ni la situación jurídica de los involucrados."Nunca intenté yo secuestrar a nadie, mucho menos a un niño y es muy importante que no se utilicen a menores de edad, que no se utilicen este tipo de videos para desvirtuar y para hacer daño", explicó Cuevas Nieves.Rocío, la madre de las niñas, afirmó que el problema era directamente con Christian y se trata de un tema familiar en el que nunca hubo un intento de secuestro, por lo que aclaró que no existe ninguna carpeta de investigación contra Sandra Cuevas por este delito.Cabe señalar que el video ya había sido difundido a finales de 2020, razón que le valió a Quiroz Oropeza salir de la Fundación Por un México Bonito A.C., organización fundada por la alcaldesa para atender a menores víctimas de violencia.Según fuentes consultadas por el portal El Blog del Narco, Christian Israel Oropeza sería la pareja sentimental de Sandra Cuevas y tiene abierto un expediente con el folio 2235/2018 precisamente por la agresión difundida en redes.

méxico

ciudad de méxico

méxico, política, ciudad de méxico, seguridad