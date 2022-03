https://mundo.sputniknews.com/20220330/presidente-de-la-duma-de-rusia-quieren-tener-gas-busquen-rublos-1123776250.html

Presidente de la Duma de Rusia: "¿Quieren tener gas? ¡Busquen rublos!"

Presidente de la Duma de Rusia: "¿Quieren tener gas? ¡Busquen rublos!"

Rusia debería ampliar la lista de bienes exportados que solo se puedan pagar con rublos, declaró el presidente de la Duma de Estado (Cámara Baja del... 30.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-30T11:21+0000

2022-03-30T11:21+0000

2022-03-30T11:21+0000

economía

gas

rublo

💶 divisas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1123776167_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4d051d98943dac5911b28f50a872035e.jpg

En su cuenta de Telegram, Volodin menciona la reciente medida que introdujo Rusia en respuesta a las sanciones por parte de algunos países: el 23 de marzo, Vladímir Putin anunció que los llamados países poco amistosos tendrán que pagar en rublos por el gas ruso.Primero, los países del Grupo de los Siete se negaron a pagar el suministro de gas en rublos, "luego, el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que los países europeos no tienen la oportunidad de hacerlo. Y el 30 de marzo, los medios informaron de que los suministros de gas por el gasoducto Yamal-Europa cayeron a cero", subrayó Volodin.Volodin añade que los países tienen la oportunidad de pagar en rublos, por lo que "no es ninguna tragedia". "El verdadero problema es tener dinero pero no tener el producto", afirmó.El presidente de la Duma subrayó que el gas se extrae en condiciones climáticas muy severas y es "un trabajo muy duro", por lo que si los países quieren tener gas, deben "buscar rublos".También dijo que es necesario ampliar la lista de bienes exportados por rublos. Según él, debe incluir "los fertilizantes, los cereales, el aceite, el petróleo, el carbón, los metales y la madera".El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, no dejó sin respuesta las declaraciones del presidente de la Duma Estatal. Afirmó que esta propuesta debe examinarse, pues "hay países que expresan el interés mutuo en pagar en monedas nacionales".Y dado que el prestigio del dólar y de algunas otras divisas "se ha debilitado considerablemente", tiene sentido expandir la práctica de usar monedas nacionales en el comercio.

https://mundo.sputniknews.com/20220325/las-razones-y-consecuencias-de-convertir-en-rublos-los-pagos-del-gas-a-europa--1123598056.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gas, rublo, 💶 divisas