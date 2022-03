https://mundo.sputniknews.com/20220330/pena-nieto-podria-ser-investigado-por-el-caso-ayotzinapa-1123809425.html

¿Podría Peña Nieto ser investigado por el caso Ayotzinapa?

Aunque hace ocho años un juicio contra el exmandatario priista parecía imposible, actualmente son muchas las voces que apuntan hacia la posibilidad de que las autoridades mexicanas lo investiguen a nivel federal. Y es que fue durante su sexenio cuando sucedió una de las peores tragedias sociales y políticas en la historia reciente de México: la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, un episodio en el que, según las últimas investigaciones, hasta la Marina manipuló las pruebas para evitar que se llegara a la verdad y, así, rendir justicia. Los más recientes resultados presentados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) —que formó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)— revelan que elementos de la Secretaría de Marina de México tergiversaron el basurero de Cocula, en Guerrero, para presuntamente ocultar las pistas sobre los 43 jóvenes desaparecidos. Eso destroza, otra vez, la llamada "verdad histórica" sobre el caso Ayotzinapa propuesta por el Gobierno de Enrique Peña Nieto en 2014.Tras la difusión de esta nueva información, los padres de los desaparecidos acusaron de "juego sucio" a las fuerzas armadas del país y advirtieron que existen elementos de prueba suficientes para citar a declarar al expresidente. ¿Hay voluntad política para enjuiciar a Peña Nieto?Los padres de los 43 de Ayotzinapa afirman que ya han solicitado una nueva reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no se ha atrevido a acusar al priista de forma directa, pero tampoco lo ha defendido. Durante su conferencia matutina de prensa del 30 de marzo, el mandatario mexicano comentó que es ampliamente probable que Peña Nieto sí tuvo conocimiento de lo que hicieron las fuerzas armadas aquella noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, lo cual incendió la controversia en contra del también exgobernador del Estado de México. Y agregó: "Sí creo que los presidentes están enterados, siempre lo he dicho. No es cierto eso de que el presidente no sabía, o el gobernador no sabía. No, sí se sabe". Hasta el momento, los mandos de la Marina implicados en el operativo de Cocula ya fueron citados a declarar, según ha dicho López Obrador. Al ser cuestionado sobre si la investigación alcanzará a Enrique Peña Nieto, el presidente recalcó que el asunto trascenderá "hasta donde lo decida la Fiscalía especial". ¿Hubo un cercano de AMLO implicado?Durante la noche de Iguala, el hombre encargado de la zona naval en la que ocurrió la tragedia de Ayotzinapa era Rafael Ojeda, quien actualmente es titular de la Secretaría de Marina de México (Semar) y uno de los mandos más cercanos a López Obrador. Sin embargo, aunque era el comandante de la octava zona naval con sede en Acapulco, es decir, el alto mando con jurisdicción en todo el estado de Guerrero, el mandatario negó que tuviera algo que ver con el caso o la manipulación de los hechos. "Los adversarios quieren hacernos quedar mal a nosotros; incluso, si pudieran echarnos la culpa a nosotros de la desaparición de los jóvenes, lo harían. [Pero nuestros opositores] saben que son decisiones que se tomaron a nivel central y que la Secretaría de Marina, como la Secretaría de la Defensa, tienen organismos de inteligencia para tareas especiales. Está demostrado que los que participaron en lo del basurero, los marinos que están actuando, que aparecen en las tomas y quienes dieron las órdenes, están actuando desde oficinas centrales, desde aquí", insistió el presidente de México.Sólo es cuestión de tiempo para que la Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa determine si llama o no a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto, así como a los exsecretarios de la Defensa y Marina, Salvador Cienfuegos Zepeda y Vidal Francisco Soberón, respectivamente, por el supuesto operativo de manipulación de pruebas.

