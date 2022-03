https://mundo.sputniknews.com/20220330/malvinas-es-tambien-america-latina-y-debe-volver-de-la-mano-de-la-region-1123807978.html

"Malvinas es también América Latina y debe volver de la mano de la región"

A 40 años de la Guerra de las Malvinas, la lucha argentina sobre la soberanía de las islas se mantiene intacta ante Reino Unido.

El sábado 2 de abril se cumplen cuatro décadas del conflicto armado que enfrentó a Reino Unido y Argentina por la soberanía de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.La guerra finalizó el 14 de junio de 1982 con la rendición argentina. Se registraron casi 1.000 fallecidos: 649 combatientes argentinos y 255 británicos."Malvinas debe ser una cuestión de Estado (…) La palabra esencial en estos 40 años de conflicto bélico en el Atlántico sur es soberanía. Tenemos que recuperar Malvinas del colonialismo británico. No vamos a ceder y trabajaremos desde la paz", dijo a Telescopio el excombatiente argentino Edgardo Esteban, director del Museo de Malvinas e Islas del Atlántico Sur.El ex combatiente recordó el papel de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y EEUU en el enfrentamiento.En ese sentido, destacó el ejercicio de "la doble vara" con relación al accionar de la alianza militar atlántica sobre el actual conflicto en Ucrania.A criterio de Esteban, Londres hoy cuestiona a Moscú "pero no se sienta a negociar" con Argentina por Malvinas. "Esteban destacó el rol de América del Sur para recuperar el archipiélago. "Malvinas tiene que trabajar en la reconstrucción de la región (…) Es también América Latina y debe volver de la mano de la región", afirmó.La reclamación de Argentina sobre el archipiélago de las Islas Malvinas, y las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, se extiende desde el año 1833. Reino Unido considera que se trata de un territorio de ultramar.Las condiciones del ejército argentino fueron muy precarias durante la guerra: armamento defectuoso, falta de insumos y ropa inadecuada para que los soldados soportaran el frío, entre otras falencias.Por otra parte, se registraron además cerca de 400 suicidios entre los excombatientes del país sudamericano como consecuencia del enfrentamiento bélico.La victoria de Reino Unido en 1982 ayudó a la reelección de Margaret Thatcher un año después. En cambio, en Argentina precipitó la salida del gobierno militar luego de siete años de dictadura.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

