La OMS discute un mecanismo de respuesta global a futuras pandemias y epidemias

DOHA (Sputnik) — La Organización Mundial de la Salud (OMS) elabora una herramienta que consolide una respuesta global a futuras pandemias y epidemias, informó... 30.03.2022, Sputnik Mundo

Según el jefe de la OMS, la organización está trabajando con los Estados miembros para poder poner en marcha un nuevo sistema, junto con nuevos mecanismos que ayuden a prevenir y responder rápidamente a las epidemias y pandemias.La nueva iniciativa, señaló, cuenta con la participación de organizaciones científicas de Alemania y Suiza.La nueva iniciativa, señaló, cuenta con la participación de organizaciones científicas de Alemania y Suiza.Ghebreyesus aseguró que el COVID-19 no será la última pandemia.Añadió que se debe incrementar la producción local de vacunas, especialmente en los países de ingresos medios y bajos, para que estos sean más independientes.El jefe de la OMS reiteró la necesidad de invertir en la salud pública para la detección y prevención temprana, para reforzar de esta manera la respuesta a la pandemia.Como señaló, el COVID-19 demostró que una pandemia es mucho más que una simple crisis de salud pública.Subrayó que han muerto más de 6 millones de personas en el mundo y que los sistemas de salud "han sido destruidos" por el coronavirus.Indicó que en muchos países la pandemia ha sido frenada gracias a las vacunas que han ayudado a salvar vidas y proteger los sistemas de salud."Sin embargo, más del 30% de las personas en África no han recibido ni una sola dosis de vacuna, también hay una falta de acceso a las pruebas, claramente la equidad no puede dejarse a las fuerzas del mercado o estar atada a los deseos de los donantes", concluyó Ghebreyesus.

