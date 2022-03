https://mundo.sputniknews.com/20220330/la-generacion-dorada-chilena-y-el-anunciado-fin-de-un-ciclo-1123801568.html

La 'Generación Dorada' chilena y el anunciado fin de un ciclo

La 'Generación Dorada' chilena y el anunciado fin de un ciclo

Chile bajó la cortina a la generación futbolística más exitosa y representativa de su historia, con una derrota que echó por tierra un nuevo intento por... 30.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-30T19:25+0000

2022-03-30T19:25+0000

2022-03-30T19:27+0000

américa latina

chile

⚽ deportes

💬 opinión y análisis

fútbol

mundial de fútbol 2022 en catar

conmebol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1123800593_0:80:1088:692_1920x0_80_0_0_3a7cca1bdabfddad87a0c2b6f27ddbd1.jpg

El fútbol nunca se trató de merecimientos, sino de marcar, cerrar y conseguir los puntos necesarios cuando corresponde. Al parecer, esa fue una máxima que la Selección de Chile nunca terminó de entender, al menos en los últimos años.Chile, o mejor dicho el fútbol chileno, descansó su competitividad en los laureles conseguidos hace seis años —con el bicampeonato de América de 2015 y 2016—, sin entender que el deporte competitivo siempre está en permanente renovación y persecución de nuevos objetivos y metas."La selección chilena es como una banda musical de tributo, está permanentemente tributando el bicampeonato de América, pero no están compitiendo por los puntos", sostuvo el periodista chileno Juan Cristóbal Guarello en Radio ADN.Bravo, Medel, Isla, Vidal, Aránguiz, Vargas y Sánchez, son los últimos representantes de la 'Generación Dorada', que posiblemente se despidió en la noche de San Carlos de Apoquindo frente a Uruguay, pero que comenzó a despedirse hace bastante tiempo atrás.La realidad habla de un equipo que competitivamente se despidió en el Estadio Krestovski de San Petersburgo, tras perder la final de la Copa Confederaciones de 2017 frente a Alemania.HitosLuego de campañas épicas, como las de las Copas Américas y partidos que quedarán en la historia como la victoria frente a la España campeona del Mundo ante un Estadio Maracaná repleto o frente a Portugal de Cristiano Ronaldo en Kazán; Chile no logró la clasificación al Mundial de Rusia 2018, en quizás uno de sus mejores momentos en cuanto a la madurez competitiva de la selección.De aquella selección que formó el entrenador argentino Marcelo Bielsa desde 2007 y terminó dando resultados por primera vez en la historia, solo quedará eso: resultados. No hubo un desarrollo potencial del fútbol chileno desde la formación de esta generación, hace exactos 15 años.Tampoco se ve un acompañamiento dirigencial a la formación de un proceso de construcción generacional, que justamente deje de ser generacional y pase a ser parte de un proyecto integral de formación de jugadores, como pilar fundacional de un futuro.

https://mundo.sputniknews.com/20220301/las-viudas-de-bielsa-suman-un-nuevo-integrante-el-leeds-united-ingles-1122482742.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chile, ⚽ deportes, 💬 opinión y análisis, fútbol, mundial de fútbol 2022 en catar, conmebol