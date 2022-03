https://mundo.sputniknews.com/20220330/el-presidente-de-guatemala-celebra-condena-a-exguerrillero-juzgado-por-muerte-de-militares-1123770832.html

El presidente de Guatemala celebra condena a exguerrillero juzgado por muerte de militares

El presidente de Guatemala celebra condena a exguerrillero juzgado por muerte de militares

SAN SALVADOR (Sputnik) — El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, celebró la condena del exguerrillero César Montes, acusado de ordenar el asesinato... 30.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-30T04:48+0000

2022-03-30T04:48+0000

2022-03-30T04:48+0000

américa latina

guatemala

alejandro giammattei

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1122876367_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_a437a4d31023be66ee3cff9b1cef51c1.jpg

"Celebro que César Montes haya sido condenado a 175 años de cárcel tras ser vencido en juicio por el asesinato de 3 soldados en pleno cumplimiento del deber. Hoy se hace justicia en su memoria", tuiteó Giammattei.Montes, excomandante guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y del Ejército Guatemalteco de los Pobres (EGP), fue capturado por la Interpol en México en octubre de 2020, y trasladado de inmediato a Guatemala para ser juzgado.La defensa de Montes alegó que el exguerrillero de 80 años no pudo ser el autor material del crimen, porque estaba a cientos de kilómetros del lugar, ni tampoco quien lo ordenó, pues no se comunicó con los habitantes de Semuy, la comunidad donde fueron emboscados y ultimados los militares.Aún antes de ser investido como presidente, ya Giammattei responsabilizaba a Montes del enfrentamiento en el que murieron los militares Carlos Mayen, Isaías Beleu y Leonel Seb en el departamento de Izabal, en un operativo anti-narcóticos.Como resultado del incidente fue decretado un estado de sitio en septiembre de 2019, y en una incursión del Ejército en la aldea Semuy 2 fue encontrado el cuerpo sin vida de Agustín Chub, señalado por las muertes.Montes, cuyo nombre real es César Macías Mayora, negó desde un principio estar en el lugar de los hechos, y acusó al Gobierno del entonces presidente Jimmy Morales de promover un conflicto en Semuy 2 para expulsar a los residentes para beneficiar a una empresa privada dedicada a la producción de palma africana.

https://mundo.sputniknews.com/20220322/la-congresista-de-eeuu-denuncia-retrocesos-democraticos-y-judiciales-en-guatemala-1123427224.html

guatemala

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

guatemala, alejandro giammattei