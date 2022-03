https://mundo.sputniknews.com/20220330/el-presidente-de-el-salvador-descalifica-criticas-internacionales-a-guerra-contra-pandillas-1123769887.html

El presidente de El Salvador descalifica críticas internacionales a guerra contra pandillas

San Salvador, 30 mar (Sputnik) — El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acusó a la comunidad internacional de dejar sola a esta nación centroamericana en... 30.03.2022, Sputnik Mundo

"¿Saben cuántos países han decidido ayudarnos en la guerra contra las pandillas? Exactamente: ninguno. No vengan después a querernos decir que es lo que debimos haber hecho o dejar de hacer, cuando en el momento que pudimos haberlos necesitado, nos dejaron solos", tuiteó Bukele, en español y en inglés.El mandatario reaccionó así a posibles críticas internacionales al régimen de excepción establecido en El Salvador tras una reciente ola de homicidios, así como al estado de emergencia decretado en las prisiones del país.La oposición política, voceros de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales consideran excesivo el estado de excepción, que restringe por 30 días determinadas garantías constitucionales, mientras la Fuerza Armada acompaña a la Policía Nacional Civil en redadas y operativos en comunidades con fuerte presencia de pandillas."Estos vividores de las ONGs [organizaciones no gubernamentales] internacionales dicen velar por los derechos humanos, pero no se interesan por las víctimas, sólo defienden asesinos como si disfrutaran ver los baños de sangre. Dígame cuántos miles de pandilleros van a llevarse, para que los traten como reyes allá", expresó Bukele, también en Twitter.El mandatario advirtió además que, si persistían los asesinatos, los pandilleros en prisión pagarían las consecuencias.Posible retiro de El Salvador de la CIDHAsimismo, Bukele, sugirió la posibilidad de sacar al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después que dicho mecanismo cuestionara las medidas adoptadas en cárceles de esta nación centroamericana tras una reciente ola de homicidios."Ya salió la CIDH a defender a los pandilleros. Pero ni una sola palabra sobre las víctimas de estos asesinos. Queda claro de qué lado están. Los países deberíamos de evaluar retirarnos de estas organizaciones internacionales que solo buscan mantener a nuestra gente sufriendo", tuiteó el jefe de Estado.La CIDH, entidad adjunta a la Organización de Estados Americanos (OEA), llamó al Estado salvadoreño a revertir urgentemente todas las medidas que pongan en riesgo la vida e integridad de las personas bajo su custodia."Las medidas implementadas en las cárceles constituyen políticas de carácter represivo que pueden resultar en serias violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad", alertó la Comisión en su cuenta de Twitter.Bukele ordenó racionar la alimentación en las cárceles, y el director general de Centros Penales, Osiris Luna, confirmó que solo se darán dos tiempos de comida a los presos.Avalado por el artículo 29 de la Constitución, el régimen de excepción suspende por 30 días la libre asociación, el derecho de defensa, el plazo de 72 horas de detención administrativa y la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones.

