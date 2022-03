https://mundo.sputniknews.com/20220330/el-presidente-de-argentina-reclama-mejoras-al-poder-judicial-para-combatir-la-inseguridad-1123795433.html

El presidente de Argentina reclama mejoras al Poder Judicial para combatir la inseguridad

BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente de Argentina, Alberto Fernández, reclamó a la justicia que haga un análisis instrospectivo para que contribuya de manera...

El presidente señaló que la seguridad es un derecho humano y que garantizarlo requiere "un trabajo conjunto y responsable"."Nada podemos hacer acá si no tenemos una justicia que sea corresponsable a la solución del problema", enfatizó Fernández al intervenir en este simposio, que pretende coordinar ejes de trabajo con el Fondo Monetario Internacional, la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) y otras agencias de seguridad europeas. En el marco legislativo actual, "si la justicia no actúa del modo en que tiene que actuar, ese sistema quiebra, el delincuente se ve más liberado y la sociedad sufre más", dijo Fernández.El presidente también reconoció la incumbencia del Poder Ejecutivo, pues tiene la responsabilidad de "mejorar el sistema carcelario y darle eficiencia".Solo así el que afronta una pena de prisión puede tener un encierro que le "sirva para resocializarse y no para que solo padezca, pues solo la pena es un padecimiento", argumentó el mandatario.En el marco del seminario Nuevos desafíos de las políticas públicas contra la Narcocriminalidad, Fernández observó que el delito obedece a un problema con múltiples causas, una de las cuales es la desigualdad.Por eso el crimen "prospera menos en las sociedades que mejor distribuyen", destacó.Durante su discurso, el dignatario también identificó los apuros que pasa la provincia de Santa Fe (centro-este) por el narcotráfico.El seminario internacional, que pretende generar un intercambio de experiencias con especialistas de fuerzas de seguridad y agencias federales de investigación, aspira a fortalecer las capacidades operativas e investigativas de los cuerpos federales y provinciales de seguridad.

