El exembajador en Cuba señala la "doble diplomacia" mexicana hacia el conflicto en Ucrania

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La diplomacia de México parece ambigua cuando el presidente proclama la neutralidad ante el conflicto armado en Ucrania, y al... 30.03.2022, Sputnik Mundo

"Parece que hay dos políticas exteriores mexicanas, que vuelve muy ambigua a su diplomacia: por un lado hay una definición contra la invasión, que expresa nuestro embajador Juan Ramón de la Fuente ante la sede de la ONU en Nueva York", explica en entrevista con Sputnik quien fue diplomático en la isla socialista de 2000 a 2002.El intelectual formado en las filas de las izquierdas junto al líder histórico Cuauhtémoc Cárdenas (87 años) indica que otro nivel del problema es la idea expresada de distinta manera por los presidentes Joe Biden de EEUU y Vladímir Putin de Rusia: "que está emergiendo con este conflicto en Ucrania la conciencia de un nuevo orden internacional".Ante la Guerra FríaEn la arena mundial se enfrentan intereses que no se habían manifestado desde la caída del Muro de Berlín, en noviembre de 1989, y la desaparición de la Unión Soviética en diciembre de 1991.Pascoe Pierce señala que, hasta 1990, la política exterior de México se afiliaba a una "tercera vía", con el Grupo de Países No Alineados durante la pasada Guerra Fría.Pero esa ecuación política "se evaporó" cuando llegó a su fin el mundo bipolar del conflicto entre socialismo y capitalismo."Los conflictos y tensiones se trasladaron a otros escenarios: la competencia económica y comercial, el enfrentamiento diplomático y en algunos casos militar, entre países grandes y dominantes", prosigue.Los bloques de la Unión Europea y EEUU de cara China y Rusia emergieron a partir de ese quiebre de fin de siglo con nuevas energías."Surgió la impresión de supremacía de EEUU en el mundo, pero tres décadas después se están gestando nuevos polos en el mundo, como China y Rusia", ilustra Pascoe Pierce.Nueva era del TLCANLa reacción de México ante el fin de la Unión Soviética fue firmar una alianza regional con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).Cuando entra en vigor el pacto integrador de Norteamérica en 1994, el país latinoamericano comienza a ser partidario de uno de los bloques internacionales que estuvieron en pugna medio siglo.El mundo se fragmentó en más bloques.Surgen y se consolidan, a la par de la Unión Europea, los mercados de los llamados "Tigres Asiáticos", el bloque de economías emergentes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS), y otras expresiones en África y Asia, relata el especialista.Emergen entonces bloques regionales en zonas geopolíticas del mundo, relata el autor del libro En el Filo - Historia de una Crisis Diplomática México-Cuba 2004.México dejó de ser neutral entre Moscú y Washington, y se convirtió en un actor ligado al bloque de América del Norte."Es nuestra realidad actual: aliado regional fundamental, incluso estructurado jurídicamente", enfatiza el escritor.Disyuntiva ideológicaEse nuevo orden causa una gran contradicción que empieza a complicarse y a generar ambivalencia para la diplomacia mexicana.Así explica la dualidad de las posturas oficiales de la diplomacia mexicana."Para el presidente y un sector del partido gobernante, pensar en términos de una afinidad con Moscú es preferible a una acercamiento con Washington, pero la gran contradicción es que no corresponde con la nueva realidad histórica", advierte el entrevistado.México ha quedado atrapado en una contradicción: entre su realidad económica y estructural, incluso social, con más de 20 millones de mexicanos que viven en EEUU.El analista apunta que "pretender regresar al esquema del mundo bipolar, ahora con Rusia y China versus EEUU y Europa, no corresponde a la realidad de México en el hemisferio occidental y en el mundo".La trampa de esa contradicción es más profunda: el país latinoamericano se incorporó a la globalización y a la órbita geopolítica de EEUU.Y ante esa disyuntiva, la tradición histórica de Tlatelolco, como se conoce a la diplomacia mexicana por su tradición pacifista, antibélica y antinuclear, "la Cancillería ha claudicado", puntualiza Pascoe Pierce.México lideró dos años la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y ocupa el asiento no permanente de América Latina en el Consejo de Seguridad de la ONU.

