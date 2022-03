https://mundo.sputniknews.com/20220330/detectan-irregularidades-en-la-investigacion-de-la-muerte-del-actor-mexicano-octavio-ocana-1123809182.html

Detectan irregularidades en la investigación de la muerte del actor mexicano Octavio Ocaña

Detectan irregularidades en la investigación de la muerte del actor mexicano Octavio Ocaña

El periódico 'El País' reveló irregularidades que detectó en la investigación por la muerte del actor Octavio Ocaña, quien, de manera oficial, se habría... 30.03.2022, Sputnik Mundo

El diario español tuvo acceso a la carpeta de investigación que inició la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en octubre de 2021, luego de darse a conocer la muerte del actor del programa Vecinos.Según la revisión que hizo el medio citado, en los peritajes que realizaron las autoridades no hay registro de que se haya encontrado la bala con la que perdió la vida Ocaña.Asimismo, los peritos confirmaron asentaron en el expediente que la escena del crimen fue modificada y la cadena de custodia no había sido respetada.Lo anterior, habría sido mostrado en los videos que circularon en redes sociales posterior a la muerte del histrión y en las que se observa a varios agentes entrar al vehículo aun cuando Ocaña se movía y estaba desangrándose.Consecuencia de la difusión de imágenes y videos en chats de WhatsApp, dos servidores públicos fueron vinculados a proceso el pasado 23 de marzo por su probable responsabilidad en el delito contra el respeto a los muertos.Otra de las irregularidades detectadas en la investigación fue que las pruebas de balística que se realizaron no arrojaron señales de que Octavio Ocaña o alguno de sus acompañantes dispararon un arma. Únicamente se encontraron restos de pólvora en la rodilla del occiso.Por último, El País señala que los acompañantes del actor, quienes habrían asegurado que Ocaña iba armado, falsearon sus declaraciones y actualmente se encuentran bajo amenazas.

