Científicos confirman la inesperada relación entre el sueño y tu grasa corporal

Es bien conocido que dormir lo suficiente es importante para el buen funcionamiento de la memoria, para la hidratación, para protegerte contra la demencia y... 30.03.2022, Sputnik Mundo

Si bien el cuerpo normalmente deposita la grasa debajo de la piel, no dormir lo suficiente parece moverla más profundamente a las áreas viscerales alrededor de los órganos donde potencialmente puede causar más daño, revela la investigación.Este tipo de grasa visceral se acumula en el interior del abdomen alrededor de los órganos internos y anteriormente se ha relacionado con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas y metabólicas. En otras palabras: menos sueño, más problemas de los que ya se conocían.El experimento aleatorizado involucró a 12 voluntarios sanos y no obesos durante un período de 21 días. Los voluntarios se dividieron en dos grupos en el transcurso del experimento: un grupo durmió nueve horas por noche y el otro grupo tuvo que arreglárselas con solo cuatro horas de sueño en el transcurso de dos semanas. Tres meses después, se repitieron las pruebas con los participantes intercambiando grupos.Los resultados publicados en la revista científica Journal of the American College of Cardiology revelan que la falta de sueño en los participantes se relaciona con un aumento del 9% de la grasa abdominal y un aumento del 11% en la grasa visceral abdominal.

