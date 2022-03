https://mundo.sputniknews.com/20220330/china-y-rusia-afianzan-un-mundo-multipolar-frente-a-un-esteril-eeuu-1123799422.html

China y Rusia afianzan un mundo multipolar frente a un estéril EEUU

China y Rusia afianzan un mundo multipolar frente a un estéril EEUU

Rusia y China dicen "sí" al mundo multipolar y "no" a sanciones ilegales. Mientras continúan las negociaciones entre Moscú y Kiev, aumenta el apoyo del pueblo... 30.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-30T18:53+0000

2022-03-30T18:53+0000

2022-03-30T18:53+0000

octavo mandamiento

china

rusia

cooperación

sanciones

hambruna

greenpeace

gas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1123799396_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_95bad8ce40313f09c4469464d9da15c4.png

China y Rusia afianzan un mundo multipolar frente a un estéril EEUU China y Rusia afianzan un mundo multipolar frente a un estéril EEUU

Rusia y China dicen "sí" al mundo multipolar y "no" a sanciones ilegalesRusia y China reiteran su fidelidad a la construcción de un mundo multipolar, condenan la política de sanciones ilegales que promueve Occidente y abogan por el desarrollo de la cooperación bilateral "de forma constante y consistente".Lo muestra el encuentro de los cancilleres de China y Rusia, Wang Yi y Serguéi Lavrov, respectivamente, celebrado este miércoles en la ciudad de Tunxi, en el sureste del gigante asiático, al margen de la tercera reunión ministerial de los "vecinos de Afganistán" en la que participan los cancilleres de China, Rusia, Irán, Pakistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán para abordar el problema afgano.Sanciones antirrusas alimentan el riesgo de una hambruna mundialDavid Beasley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, acaba de confundir las causas con las consecuencias.Y es que ha acusado a Rusia de haber puesto en riesgo la seguridad alimentaria mundial, fruto de su operación especial en Ucrania, sin pronunciar ni una sola palabra de que el conflicto bélico fue provocado por EEUU y sus aliados, que armaron al régimen de Kiev hasta los dientes y convirtieron al país en punta de lanza de la OTAN contra Moscú. Tampoco mencionó estos hechos en sus acusaciones contra Rusia la subsecretaria de Estado de EEUU, Wendy Sherman.Greenpeace, gran "herramienta" para forzar a Europa a comprar gas de EEUULa ONG ecologista Greenpeace es gran protagonista de la campaña para forzar a la Unión Europea a rechazar las importaciones de hidrocarburos rusos, donde el desempeño de esta organización no se limita a llamamientos, sino que incluye acciones bien concretas para bloquear físicamente los suministros provenientes del gigante euroasiático.En particular, sus activistas, por medio de sus lanchas, se esfuerzan en impedir que buques rusos puedan atracar en puertos europeos y descargar gas, para lo cual intentan cortarles el paso. Asimismo, están llevando una auténtica guerra psicológica, tanto contra las autoridades portuarias, como también contra las empresas compradoras de recursos energéticos provenientes de Rusia, al argumentar que lo que hacen es "financiar la maquinaria bélica de Putin".Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

china, rusia, cooperación, sanciones, hambruna, greenpeace, gas, аудио