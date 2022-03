https://mundo.sputniknews.com/20220330/brasil-se-da-un-paseo-en-la-altura-goleando-4-0-a-bolivia-en-ultima-fecha-de-eliminatorias-1123766568.html

Brasil se da un paseo en la altura goleando 4-0 a Bolivia en última fecha de eliminatorias

LA PAZ (Sputnik) — La selección de fútbol de Brasil se dio un paseo en la noche del 29 de marzo por el estadio Hernando Siles de La Paz, para prolongar su... 30.03.2022, Sputnik Mundo

La victoria de la "canarinha" en la altura nunca pareció estar en duda en un partido de trámite lento en el cual el técnico del equipo local, el venezolano César Farías, alineó un equipo con mayoría juvenil que terminó arrollado por los visitantes, que no sufrieron la ausencia de sus estrellas Neymar y Vinicius.Paquetá, el mejor hombre de la cancha, con un gol, una asistencia y al menos media docena de disparos al arco, abrió el marcador a los 23 minutos con un tiro rasante y libre de marca desde el borde del área, donde recibió un pase en profundidad de Guimaraes.A los 44, Richarlison puso el 2-0 al conectar un pase de Antony desde el extremo derecho, en otra jugada en la que la defensa boliviana fue sorprendida estática y desordenada.La selección local dominó fugazmente las acciones en el inicio de la segunda etapa, con más ímpetu que claridad, pero su entusiasmo apenas produjo una oportunidad clara de anotación que el lateral José Carlos Fernández desperdició en solitario frente al arquero Alisson Becker.Los brasileños, en cambio, midiendo esfuerzos para no sucumbir en la altura y exhibiendo a ratos un vistoso juego de toque, consiguieron su tercer tanto a los 65 minutos, todo un golazo de Guimaraes, de volea dentro del área tras habilitación por lo alto de Paquetá.Luego fue casi todo baile brasileño y lamento boliviano, refrendados en el minuto 90 por otro gol de Richarlison tras varios toques visitantes entre defensores sin respuesta.La selección dirigida por Tite, que terminó el partido como un gato jugando con un ratón, pudo anotar al menos un par de goles más, que no llegaron por mala puntería o por salvadas in extremis del arquero boliviano, Rubén Cordano.Con la goleada en la altura, Brasil alcanzó el récord de 45 puntos en una eliminatoria, a falta de un partido con Argentina reprogramado para julio, en tanto que Bolivia quedó hundida en el penúltimo puesto del grupo con solo 15 unidades.

