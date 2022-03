https://mundo.sputniknews.com/20220330/alto-diplomatico-ruso-explica-a-la-subsecretaria-de-estado-de-eeuu-donde-esta-el-nazismo-en-ucrania-1123768829.html

Alto diplomático ruso explica a la subsecretaria de Estado de EEUU dónde está el nazismo en Ucrania

El representante adjunto de Rusia ante la ONU dio lecciones a la vicesecretaria de Estado de EEUU sobre cómo se manifiesta abiertamente el nazismo en Ucrania... 30.03.2022, Sputnik Mundo

El pasado 29 de marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU celebró una reunión sobre la situación humanitaria en Ucrania. El representante de Rusia, Dmitri Polianski, volvió a señalar los crímenes de los nacionalistas ucranianos.Mientras, la subsecretaria de Estado estadounidense, Wendy Sherman, decidió cuestionar la tesis sobre las manifestaciones del nazismo en Ucrania. La diplomática dijo que "como judía y ciudadana de EEUU" no puede dejar de decir que "lo que está sucediendo en Ucrania no se trata de nazis". Al mismo tiempo, recordó que "el presidente judío de Ucrania definitivamente no es un nazi".En respuesta, Polianski señaló que las referencias al origen judío de Zelenski ya se han convertido en una excusa común. Después de eso, citó algunas de las manifestaciones del nazismo en Ucrania.Al día de hoy, tanto Bandera como Shujévich —colaboradores y aliados de la Alemania nazi que dirigieron fuerzas ultranacionalistas ucranianas a su servicio durante su invasión a la URSS— son considerados héroes nacionales en la Ucrania actual. También recordó sobre la simbología nazi ampliamente utilizada entre los grupos paramilitares integrados a las FFAA ucranianas y que incluso la OTAN tuvo que eliminar el retrato de una soldado ucraniana de su página oficial porque portaba un símbolo nazi.Sherman no respondió a la declaración del diplomático ruso.Los grupos ultranacionalistas y neonazis jugaron un papel crucial en el cambio de poder en Kiev del 2014. Sus miembros protagonizaron violentas pugnas contra los entonces guardianes del orden y sus familiares y tomaron edificios administrativos. Luego reprimieron las protestas en el este de Ucrania, lo que precipitó el conflicto armado en la región.Al día de hoy, muchos de los llamados batallones de voluntarios integran las filas de las FFAA ucranianas.

